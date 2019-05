Meizu 16Xs, schermo AMOLED e tripla fotocamera

Luca Colantuoni,

A distanza di un mese dall’annuncio del top di gamma, il produttore cinese ha svelato la corrispondente versione di fascia media. Il nuovo Meizu 16Xs possiede lo stesso design e lo stesso schermo, ma componenti interni più economici. Questo modello prenderà il posto del Meizu 16X presentato a settembre 2018. Non è noto al momento se verrà distribuito in Italia come gli altri smartphone.

Il Meizu 16Xs ha una cover in plexiglass e uno schermo Super AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2232×1080 pixel). Meizu è probabilmente l’unico produttore che non utilizza notch o fori per aumentare l’area di visualizzazione. Sono presenti le tradizionali cornici, ma lo spessore è molto ridotto. Lo screen-to-body ratio è infatti del 90,29%. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 675, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, non espandibili.

La fotocamera frontale ha un sensore da 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.2. Per la tripla fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 48, 8 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7, f/2.2 e f/1.9. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida (18 watt). Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Gli utenti possono eventualmente acquistare i nuovi auricolari EP2C Type-C con DAC integrato. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Flyme OS 7.

Il Meizu 16Xs sarà disponibile dal 10 giugno in quattro colorazioni: Midnight Black, Blue, Coral Orange e Silk White. I prezzi sono 1.698 yuan (6GB+64GB) e 1.998 yuan (6GB+128GB). Gli auricolari costano 129 yuan (99 yuan se acquistati insieme allo smartphone).