Sottocosto MediaWorld, iPhone XR 128 GB a 799 euro

MediaWorld lancia il sottocosto. Sino al prossimo 9 di giugno sarà possibile approfittare di fortissimi sconti su prodotti come smartphone, computer, televisori, console e tanto altro ancora. I prodotti in offerta si intendono sino ad esaurimento scorte. Dunque, solamente i più rapidi potranno approfittarne. Gli sconti sono validi sia nei punti vendita della catena di elettronica che online. Tra gli smartphone, si evidenziano l’iPhone 8 64 GB a 549 euro, l’iPhone XR 128 GB a 799 euro, l’iPhone XS Max 64 GB a 1169 euro e il Samsung Galaxy S10 a 849 euro.

Tra i computer sottocosto, MediaWorld propone il Surface Pro 6 (Core i5, 8GB di RAM e 128 GB di SSD) a 799 euro ma senza Type Cover. In alternativa, il Lenovo Ideapad 330S è proposto al prezzo di 369 euro. Tantissime anche le proposte per chi volesse acquistare un nuovo televisore e trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Per esempio, lo Smart TV Philips 50PUS6703 con display 4K da 50 pollici è proposto al costo di 399 euro.

Per gli amanti del gaming, MediaWorld propone anche la console PS4 con un secondo controller al prezzo di 279 euro. Non mancano poi tanti gadget particolari.

Per esempio, la catena di elettronica offre sottocosto il monopattino elettrico di Xiaomi al prezzo di 349 euro. Offerti sottocosto prodotti come periferiche per i computer, fotocamere, prodotti audio, smart speaker, tablet pc e tanto altro ancora.

Un volantino molto ricco tutto da sfogliare che può consentire di acquistare prodotti di prestigio a prezzi davvero molto interessanti.

Maggiori informazioni sulla promozione direttamente all’interno dei punti vendita della catena di elettronica o sul suo sito web ufficiale.