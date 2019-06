Google News, ricavi per 4 miliardi nel 2018

Google News porta nelle casse del colosso di Mountain View guadagni miliardari e i giornali alzano la voce e vogliono la loro parte. Questo quanto è accaduto dopo la notizia che bigG ha ricavato 4,7 miliardi di dollari nel 2018 grazie al suo aggregatore di notizie Google News.

Numeri da capogiro e ora anche i giornali – e quindi i giornalisti – reclamano a gran voce la loro fetta. I 4,7 miliardi portati a “casa” da Google grazie a Gnews si avvicina infatti moltissimo ai 5,1 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari ricavati dall’intera industria dei media americana nel 2018.

Le cifre sono state riportate dallo studio (presentato in occasione dell’audizione alla Camera sul rapporto tra big tech e il mondo dei media) di News Media Alliance, l’associazione che rappresenta oltre 2000 quotidiani americani e tra questi molti anche prestigiosi come il New York Times.

“Numeri approssimativi” è più o meno la risposta di Google.

Questi calcoli approssimativi sono imprecisi, così come sottolineato da numerosi esperti. La stragrande maggioranza di ricerche legate alle news non mostra annunci pubblicitari. Inoltre lo studio non tiene conto del valore offerto da Google. Ogni mese Google News e la Ricerca di Google portano oltre 10 miliardi di click ai siti web degli editori che generano, a loro volta, abbonamenti e entrate pubblicitarie significative – afferma la società di Mountain View, come riporta ANSA – […] abbiamo lavorato duramente per essere un partner collaborativo e di supporto per la tecnologia e la pubblicità per gli editori di tutto il mondo.