Amazon Prime Day: spedizioni e resi, le regole

Filippo Vendrame,

Il 15 e il 16 luglio si terrà l’Amazon Prime Day 2019. Trattasi di 48 ore di sconti dedicati ai clienti Amazon Prime. Durante questo periodo, saranno a disposizione offerte su moltissime tipologie di prodotti. 48 ore da seguire con attenzione, quindi, per non perdere l’occasione di fare qualche buon affare. Trattandosi di acquisti online è bene conoscere in anticipo le regole di spedizione e di reso.

Amazon Prime Day: spedizioni

Amazon Prime Day è una promozione dedicata agli iscritti al programma Amazon Prime. Questo significa che i prodotti in sconto sono esclusivamente quelli spediti da Amazon e quindi i clienti potranno disporre di tempi rapidi per la consegna di quanto acquistato.

Nello specifico, i clienti Amazon Prime potranno disporre delle spedizioni in 2 giorni o in 1 giorno senza costi ulteriori. Inoltre, potranno usufruire della spedizione rapida per consegne presso i punti di ritiro delle Librerie Giunti in 3 giorni lavorativi. Per chi abita nelle zone di Roma e Milano, è disponibile il servizio “Consegna Oggi” che permette di ricevere quanto acquistato in giornata. Costo di 3,99 euro per spedizione ed è senza costi aggiuntivi per ordini di valore pari o superiore a 29 euro. Se un’opzione di spedizione non viene visualizzata al momento dell’ordine, significa che non è disponibile per quel prodotto o per la zona in cui sarà spedito.

Amazon Prime Day: resi

Nel caso per qualche motivo il prodotto acquistato non dovesse andare bene, è possibile restituirlo senza doverne specificare il motivo, fino al termine di 30 giorni di calendario dalla data di avvenuta consegna, salvo che il diritto di recesso sia escluso dalla normativa applicabile. La restituzione comporta la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del prodotto, salvo le eventuali spese di spedizione sostenute. Tuttavia, acquistando come “consumatore” ed effettuando il recesso entro 14 giorni, saranno restituite anche le spese di spedizione relative alla modalità di spedizione più economica offerta da Amazon.

Usando un’etichetta prepagata, le spese di restituzione verranno dedotte dal rimborso. Per i resi nazionali, le spese di restituzione partono da 4 euro. Le spese di restituzione possono variare in base alla quantità, le dimensioni e il peso degli articoli.

La società offre diversi metodi di restituzione a seconda del prodotto che si desidera restituire. Baricentro del servizio, il Centro resi online dove sarà possibile creare le etichette per la spedizione.

Maggiori informazioni direttamente all’interno della pagina dedicata del sito di Amazon.