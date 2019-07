Niente Windows 10 May 2019 Update per i vecchi Mac

Filippo Vendrame,

Alcuni vecchi computer Mac potrebbero non riuscire ad installare Windows 10 May 2019 Update. Chi utilizza Boot Camp per poter installare il sistema operativo di Microsoft potrebbe, infatti, incorrere in alcuni problemi. Secondo un documento ufficiale della società, il problema riguarderebbe i computer Mac precedenti al 2012 e i modelli più recenti dotati, però, di una vecchia versione di Boot Camp.

Più nello specifico, il problema risiederebbe nel driver HAL per Mac ( MacHALDriver.sys ), se è datato 24 settembre 2011 alle 01:57:09 o precedente. Nel caso si tentasse di effettuare l’installazione di Windows 10 May 2019 Update, il computer riporterà il seguente errore: “Mac HAL Driver – machaldriver.sys: Your PC has a driver or service that isn’t ready for this version of Windows 10”.

Ovviamente ci sono alcuni modi per poter risolvere il problema. Per i computer Mac più recenti sarà sufficiente aggiornare i driver di BootCamp direttamente dal Mac App Store. Una procedura rapida che doverebbe risolvere definitivamente il problema. Tuttavia, la criticità rimane per i computer più vecchi, quelli precedenti al 2012. Computer che non possono nemmeno disporre dell’ultima declinazione del sistema operativo di Apple e quindi non possono scaricare l’ultima versione di BootCamp.

Ma per questi computer ci potrebbe essere, comunque, una soluzione. Microsoft ha fatto sapere di stare lavorando ad una soluzione per poter consentire a tutti coloro che usano vecchi computer Mac la possibilità di poter installare l’ultima declinazione di Windows 10.

Questo correttivo dovrebbe arrivare più avanti nel corso del mese. L’auspicio è, quindi, che Microsoft mantenga la promessa e distribuisca rapidamente un fix a questa problematica molto fastidiosa.