Samsung annuncia il Galaxy Tab A 8.0 (2019)

Luca Colantuoni,

Come ipotizzato qualche giorno fa, Samsung ha annunciato ufficialmente il Galaxy Tab A 8.0 (2019). Si tratta di un tablet di fascia bassa che dovrebbe fare concorrenza al Fire HD 8 di Amazon. Il dispositivo del produttore coreano ha specifiche migliori e viene offerto anche in versione LTE.

Il Galaxy Tab A 8.0 (2019) possiede un telaio in alluminio. Le estremità superiore e inferiore della cover sono lucide, mentre il resto è opaco, quindi le impronte delle dita sono meno visibili. Come si deduce dal nome, il tablet ha uno schermo da 8 pollici. La risoluzione è 1280×800 pixel, per cui il rapporto di aspetto è 16:10. Considerato che appartiene alla fascia bassa sono giustificate le cornici con spessore piuttosto elevato. Chi cerca un design più ricercato deve acquistare i modelli più costosi presenti nel catalogo Samsung.

La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 429, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede micro SD fino a 512 GB. Il comprato fotografico non è certamente il punto di forza del tablet. Il produttore ha infatti scelto sensori da 8 e 2 megapixel, risoluzioni sufficiente per qualche scatto sporadico in presenza di buona illuminazione. Ci sono inoltre la porta micro USB 2.0 e due altoparlanti. Assente il lettore di impronte digitali.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh, quindi si prevede un’autonomia abbastanza elevata. Dimensioni e peso sono 210×124,4×8 millimetri e 345/347 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Tra le funzionalità installate ci sono Family Share (condivisione di contenuti) e la modalità Kids Home (interfaccia adatta ai bambini).

Samsung non ha comunicato data di lancio e prezzi. Gli utenti potranno sfruttare due mesi gratuiti di YouTube Premium e tre mesi gratuiti di Spotify Premium (solo nei paesi in cui i due servizi sono disponibili).