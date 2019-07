Filippo Vendrame,

L’Amazon Prime Day si avvicina rapidamente. Il 15 ed il 16 luglio i clienti Prime potranno approfittare di 48 ore di fortissimi sconti su migliaia di prodotti. Per ingolosire i suoi clienti, il colosso dell’ecommerce ha già iniziato a proporre sconti ed offerte davvero molto interessanti. Infatti, già oggi su Amazon.it, per tutti i clienti Prime, sono disponibili delle promozioni imperdibili su una selezione di prodotti a marchio Amazon.

Per esempio, tanti gli articoli AmazonBasics per l’ufficio, per la casa e la cucina o per il viaggio scontati del 20%, l’ideale per chi ha già prenotato le vacanze ma si rende conto di dover recuperare ancora alcune cose per il viaggio oppure vuole rifornire l’ufficio prima delle meritate ferie per partire senza pensieri o ancora chi è alle prese con le provviste per la casa al mare o in montagna.

Invece, a tutti coloro che hanno deciso invece di dedicare parte dell’estate alla ristrutturazione o all’arredo della propria abitazione, sono dedicate le offerte dei marchi di arredamento Amazon come Alkove e Movian in sconto del 20% per l’occasione.

Infine, tantissimi i prodotti per uso quotidiano dei marchi Amazon in offerta per ogni esigenza: si potrà risparmiare il 30% sul caffè e gli snack salutari e genuini del brand Happy Belly o ancora su alcuni prodotti della linee Solimo e Lifelong per gli amati cani e gatti.

Offerte, come detto, valevoli solamente per gli utenti iscritti al programma Amazon Prime. Ma anche i non iscritti potranno beneficiare di questi vantaggi. Il primo mese di iscrizione è gratuito. Questo significa che gli interessati potranno iscriversi, beneficiare degli sconti e poi recedere senza pagare nemmeno un centesimo.