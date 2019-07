Epson vince il Red Dot: Best of the Best

Antonino Caffo,

Epson ha vinto il il “Red Dot: Best of the Best” per le stampanti CAD di largo formato SureColor SC-T3400 e SC-T5400 nella categoria Product Design (Red Dot Award: Product Design 2019). Inoltre, la compagnia ha ricevuto un Red Dot Award anche per altre famiglie di stampanti, scanner e videoproiettori.

I prodotti Epson sono stati insigniti del Red Dot Award per il terzo anno consecutivo. Istituito in Germania nel 1955, è organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen ed è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei premi più prestigiosi nel campo del design. Una giuria di esperti valuta i prodotti annunciati negli ultimi due anni e seleziona i migliori sulla base di nove criteri, tra cui grado di innovazione, funzionalità, ergonomia, compatibilità ambientale e durata. Marco van Niekerk, Senior Product Manager di Epson Europe, ha commentato:

Sono molto soddisfatto. Questo premio è il culmine di un autentico lavoro di squadra sul valore del prodotto, per il quale ci siamo impegnati a superare le aspettative dei nostri clienti”. Il “Red Dot: Best of the Best” Award è stato assegnato a due stampanti Epson di largo formato: SureColor SC-T3400 e SC-T5400, ideali per la stampa dei progetti di ingegneri, architetti e designer grazie a velocità e risoluzione molto elevate. Epson ha anche riprogettato le stampanti con un’interfaccia unica, identica a quella dei modelli per l’ufficio, includendo funzionalità intuitive e un aspetto pulito, perfetto per un ambiente lavorativo moderno.

Gli altri prodotti Epson vincitori dei Red Dot Awards sono:

Stampanti EcoTank ET-M1100/ET-M1120/ET-M1108/ET-M1128

Stampanti EcoTank a capacità elevata ET-M1140/ET-M1180/ET-M2140/ET-M3140/ET-M3170-

Stampanti inkjet ET-2710/ET-4700/L1110/L3100/L3110/L3150/L5190

Stampanti inkjet WF-M5799/WF-C5710/WF-C5790/WF-C5210/WF-C5290/WF-M5299/WF-M5298/WF-C579R/WF-C529R

Stampanti inkjet SureColor SC-T3100/SC-T3100N/SC-T5100/SC-T5100N

Scanner ES-50/ES-60W

Videoproiettori Lightscene (videoproiettori EV-100/EV-105)

SureColor SC-T3400

SureColor SC-T5400