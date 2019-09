HTC Vive Cosmos arriva il 3 ottobre

Visori per realtà virtuale in offerta

Antonino Caffo,

HTC sta per portare nelle case degli americani (e per ora solo nelle loro) il nuovissimo Vive Cosmos, che verrà spedito il 3 ottobre per 700 dollari. I preordini sono aperti oggi.

Il visore VR è la terza generazione sin dal lancio dei primi Vive nel 2016. Il prezzo è alto ma inferiore agli 800 dollari richiesti proprio per il Vive. Vive Cosmos è il sistema VR basato su PC e creato con l’obiettivo di rendere la realtà virtuale più accessibile, più facile da usare e di qualità superiore. È un visore cablato con una migliore risoluzione, che si muove nella direzione opposta rispetto alle cuffie wireless a basso costo come l’HTC Vive Focus e il rivale di casa Facebook, Oculus Quest.

Secondo HTC, il dispositivo può cambiare nel tempo attraverso un design modulare del frontalino che può aggiungere funzionalità, come il nuovissimo mod di monitoraggio esterno. Il mod utilizza i sensori esterni basati su laser forniti con l’HTC Vive e il tracciamento interno-esterno, con le videocamere con sensore sull’auricolare stesso, anziché il tracciamento esterno. Un’aggiunta per chi non si accontenta del sistema base, convinti che il tracciamento tramite le sei telecamere di default non sia abbastanza accurato.

Volevamo offrire un prodotto più semplice da configurare e utilizzare; un’esperienza software migliore e più facile con il sistema Vive Reality, capace di spostarsi tra i mondi; e una terza area attorno a una solida offerta di contenuti – ha dichiarato Daniel O’Brien, direttore generale di HTC Vive – Vive Cosmos funzionerà con l’intera libreria Steam, con quella di Viveport e l’offerta di abbonamento di Viveport Infinity.

Cosmos è anche compatibile con l’adattatore wireless Vive per chi vuole divertirsi a muoversi nei mondi 3D senza essere vincolato ai cavi del computer ma non ha il monitoraggio dello sguardo avanzato, come il più costoso HTC Vive Pro Eye, da oltre 1.600 dollari e destinato alle aziende e professionisti.