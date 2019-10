Pixel, negli USA un’app avvisa se fai un incidente

Matteo Tontini,

I possessori di smartphone Pixel negli Stati Uniti avranno presto accesso a una funzionalità di rilevamento degli incidenti stradali simili a RideCheck di Uber, che utilizza il GPS, l’accelerometro, il giroscopio e altri sensori del dispositivo mobile per individuare uno scontro tra auto.

XDA-Developers ha scovato su Google Play Store un’app non annunciata denominata “Personal Safety”, descritta come “applicazione per telefoni Pixel che aiuta gli utenti a rimanere al sicuro e connessi ai primi soccorsi e ai propri contatti di emergenza”. L’app è in grado di capire se un utente sia rimasto coinvolto in un incidente in base alla sua posizione (con tutta probabilità se il suo veicolo smette improvvisamente di muoversi): nel caso sospetti che qualcosa non va, dopo aver emesso una specie di allarme chiederà all’utente se ha bisogno di aiuto.

More screenshots. There's supposed to be a video demo but it crashes when I tap on it. pic.twitter.com/je0wlUqbXH — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 30, 2019

Non è tutto: Personal Safety chiamerà automaticamente il 911 segnalando la posizione dell’utente nel caso in cui quest’ultimo non dovesse interagire; inoltre, consentirà all’utilizzatore di avvisare i soccorritori appropriati senza parlare, toccando un’opzione tra Medici, Vigili del Fuoco o Polizia. Per garantire una sicurezza ancora maggiore, l’app permette infine di impostare i propri contatti di emergenza e condividere la propria posizione con essi in caso di incidente.

Si tratta senz’altro di un contenuto interessante, ennesima prova di quanto Google abbia a cuore la sicurezza dei propri utenti. Intanto BigG ha realizzato un’app che permette di visitare la reggia di Versailles direttamente da casa propria grazie alla realtà virtuale: sono state ricreate ben 21 stanze del meraviglioso palazzo francese ed è stata posta grande attenzione ai dettagli. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di godersi la visita virtuale con l’atmosfera notturna.