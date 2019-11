Mercato smart speaker dominato da Amazon

Luca Colantuoni,

Gli smart speaker diventano sempre più popolari, grazie soprattutto ai modelli proposti da Amazon. Il gigante dell’e-commerce domina il mercato degli altoparlanti intelligenti con una quota del 36,6% nel terzo trimestre 2019. In base ai dati pubblicati da Canalys, Amazon ha distanziato nettamente Google e gli altri produttori.

Secondo la società di analisi, nel terzo trimestre 2019 sono stati consegnati in tutto il mondo 28,6 milioni di smart speaker. Il settore ha fatto registrare un incremento del 44,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra i produttori presenti nella top 5, l’unico con percentuale negativa è Google. L’azienda di Mountain View ha perso una posizione rispetto al secondo trimestre e ora occupa il quarto posto con 3,5 milioni di unità consegnate (-40,1%) e un market share del 12,3%.

Leader incontrastato del settore è Amazon con 10,4 milioni di altoparlanti consegnati (+65,9%) e una quota di mercato pari al 36,6%. Questo risultato è dovuto a diversi fattori: ampia scelta di modelli, ottimo rapporto qualità/prezzo e sconti, in particolare durante il famoso Prime Day. Le offerte sono frequenti anche in altri periodi dell’anno. Ad esempio, Echo Dot (3a generazione) è al momento disponibile a 19,99 euro.

Alle spalle di Amazon c’è Alibaba con 3,9 milioni di unità consegnate (quasi tutte in Cina) e un market share del 13,6%. La terza posizione è occupata da Baidu con 3,7 milioni di smart speaker e un market share del 13,1%. La top 5 è chiusa da Xiaomi con 3,4 milioni di unità e un market share del 12%. Leggendo i dati è chiaro che Amazon non ha nessun concorrente in grado di impensierire il suo dominio. Con l’arrivo del Black Friday è molto probabile che il divario aumenti nel quarto trimestre.