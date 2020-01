PockeTalk S, traduttore simultaneo con IA

Luca Colantuoni,

L’azienda giapponese Sourcenet aveva annunciato all’IFA 2018 un dispositivo in grado di tradurre 74 lingue in tempo reale. Al CES 2020 di Las Vegas è stato presentato il successore PockeTalk S con un design più moderno e caratteristiche più avanzate. Il piccolo gadget sarà in vendita nel nostro paese a partire da metà febbraio.

Le dimensioni di PockeTalk S sono simili a quelle di una carta di credito (9,15×5,34×1,14 centimetri), quindi occupa poco spazio in tasca o nella borsa. Il traduttore ha uno schermo touch con risoluzione di 640×480 pixel e integra un processore quad core ARM Cortex-A53 a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Grazie ai due microfoni con cancellazione di rumore e ai due altoparlanti da 1,5 Watt, il dispositivo può tradurre conversazioni in 74 lingue anche in ambienti rumorosi. Gli utenti possono sfruttare anche le funzionalità di convertitore di valuta, lunghezza, larghezza e temperatura.

Altra novità hardware rispetto al precedente modello è la fotocamera posteriore con flash da 8 megapixel che permette di tradurre in tempo reale il testo inquadrato (anche in presenza di più lingue). Il risultato della traduzione viene mostrato sullo schermo e, con un semplice click, pronunciati nella propria lingua. L’intelligenza artificiale consente il riconoscimento di dialetti e slang.

La connettività è garantita dal moduli WiFi 802.11b/g/n dual band (2,4 e 5GHz), Bluetooth 4.2 e LTE con eSIM integrata e due anni di abbonamento incluso (c’è anche uno slot per nano SIM). La batteria da 1.200 mAh offre un’autonomia di 4,5 ore (traduzione continua) e può essere ricaricata tramite porta USB Type-C. Il sistema operativo è una versione custom basata su Android 8.1 Oreo.

PockeTalk S sarà disponibile nelle colorazioni bianco, nero, oro e rosso sul sito ufficiale, presso Smartech La Rinascente di Milano e Roma, nei punti vendita Trony e Unieuro. Potrà essere acquistato anche su Amazon, come già avviene per il precedente modello. Il prezzo è 299,00 euro.