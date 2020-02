D-Link annuncia il nuovo COVR Whole Home Mesh WiFi

Giacomo Ampollini,

Nella giornata di ieri, martedì 25 febbraio, D-Link ha annunciato un nuovo prodotto pensato per garantire un connessione WiFi sicura all’interno della propria abitazione e al tempo stesso uniforme, senza la presenza di interruzioni o di un fastidioso buffering. Il nome del modello è AC1200 Dual-Band Whole Home Mesh Wi-Fi System (COVR-1102).

Si tratta del primo sistema WiFi certificato EasyMesh proposto da D-Link. Come appena detto, è pensato per riuscire a fornire una connessione WiFi sicura per tutta la casa. Ovviamente non tutte le abitazioni sono uguali e se è troppo grossa, il modello offre la possibilità di ampliare il raggio d’azione collegando altri dispositivi dotati della stessa certificazione. Il protocollo di sicurezza supportato da COVR-1102 è il WiFi WPA3, il quale a sua volta consente una migliore protezione tramite password. Risulta facile anche la configurazione per i dispositivi IoT.

Questo nuovo modello proposto da D-Link è stato sviluppato dotandolo di due Covr Point che sono i responsabili della lunga gittata in fatto di copertura, 325 mq, Entrambi sono dotati di una connettività wireless AC dual-band combinata fino a 1.200 Mbps. Una tale velocità permette di effettuare videochiamate, trasmettere video HD in streaming da più dispositivi contemporaneamente, o anche giocare senza interruzioni per tutta la casa. Un’altra tecnologia di cui COVR-1102 è stato dotato è la MIMO Multiple-User. Permette l’invio e la ricezione di dati da più dispositivi in simultanea.

Per rendere l’utilizzo più facile rimanendo adeguato ai tempi, è possibile sfruttare il controllo vocale con Amazon Alexa e o Google Assistant. Esistono anche delle applicazioni gratuite per la configurazione, una per i dispositivi iOS e una per quelli Android. Il nome è D-Link Wi-Fi.