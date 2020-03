Oppo Watch Series, annuncio il 6 marzo

Luca Colantuoni,

Gli smartphone Find X2 e X2 Pro non saranno gli unici protagonisti dell’evento organizzato da Oppo per il 6 marzo. Il produttore cinese annuncerà anche il suo primo smartwatch. La conferma è arrivata tramite un tweet che mostra il design del dispositivo indossabile. Il nome Oppo Watch Series indica che ci saranno più modelli.

Come si può vedere nell’immagine, il design dello smartwatch di Oppo è chiaramente ispirato a quello degli Apple Watch. L’orologio ha infatti una forma rettangolare con angoli arrotondati e un vetro curvo 3D. Invece della corona digitale, sul lato destro ci sono due pulsanti e un piccolo foro, probabilmente per il microfono. Il cinturino è in plastica. Il display touch dovrebbe essere OLED e always-on. Sulle due schermate ci sono i controlli per effettuare una chiamata, inviare un messaggio, attivare il vivavoce e visualizzare la tastiera con i numeri. Ciò significa che lo smartwatch integra una SIM (o meglio una eSIM) e funziona in maniera indipendente dallo smartphone.

It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀 Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg — OPPO (@oppo) March 2, 2020

Non ci sono informazioni sulle specifiche, ma sembra certa la presenza di Wear OS come sistema operativo.

I prodotti più attesi sono tuttavia i nuovi Find X2 e X2 Pro. Non è chiaro se verrà utilizzata una fotocamera frontale pop-up o in-display, ma sicuramente i due modelli avranno uno schermo dual edge con risoluzione 3K e refresh rate di 120 Hz, come ha confermato il Vice Presidente Brian Shen. Al momento le uniche certezze sono il processore Snapdragon 865, il modem 5G e il sistema operativo ColorOS 7 basato su Android 10.

The screen that a 2020 true flagship should have. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/3F8KWXclz7 — Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 25, 2020