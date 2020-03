Bonus seggiolino di 30 euro per acquisti su Amazon

Luca Colantuoni,

Dal 7 novembre 2019 è in vigore la legge che impone l’obbligo di utilizzare un dispositivo anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni. Amazon ha creato una specifica pagina nella categoria Prima Infanzia per facilitare l’acquisto, sfruttando il bonus di 30 euro erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il contributo economico è valido per i dispositivi acquistati prima o dopo il 20 febbraio 2020, ma solo per quelli venduti e spediti direttamente da Amazon.

L’ampia selezione di dispositivi anti-abbandono offerta dal gigante dell’e-commerce include seggiolini con sensore integrato, cuscini da utilizzare con un seggiolino tradizionale e sensori da posizionare sulle cinture di sicurezza o sotto l’imbottitura del seggiolino. Il bonus di 30 euro, previsto dal Decreto Ministeriale n. 3 del 28 gennaio 2020, può essere utilizzato anche per gli acquisti online, non solo per quelli nei negozi fisici. Si ricorda che l’assegnazione del bonus avviene in base all’ordine temporale delle richieste e fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Ministero.

Amazon spiega che sono previste due distinte procedure. Chi ha acquistato il dispositivo prima del 20 febbraio 2020 deve richiedere il rimborso tramite la piattaforma informatica sviluppata da SOGEI e accessibile dal sito Bonuseggiolino.it. La richiesta deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di attivazione della piattaforma, allegando la prova di acquisto (ricevuta o fattura).

Chi ha acquistato il dispositivo (solo quelli presenti nella pagina dedicata) a partire dal 20 febbraio 2020 deve invece richiedere il rimborso sul sito amazon.bonus-seggiolini.it. In questo caso servono tre dati:

Numero ordine Amazon (si trova nella email di avvenuta spedizione o nella sezione I miei ordini)

Codice buono elettronico (generato sul sito Bonuseggiolino.it del Ministero)

Email

La richiesta di rimborso può essere effettuata a partire da 48 ore dopo la ricezione dell’ordine ed entro il termine di validità del buono. Amazon effettuerà la verifica dei dati e rimborserà l’ammontare relativo al buono sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto. Si ricorda che dal 6 marzo scattano le sanzioni (fino a 333 euro di multa e sottrazione di 5 punti dalla patente) per il mancato utilizzo del dispositivo anti-abbandono.