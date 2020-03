Assistente Google leggerà ad alta voce pagine web

Matteo Tontini,

Assistente Google su Android sta per diventare molto più utile per le persone con problemi di vista o dislessiche, nonché per coloro che studiano nuove lingue. Il gigante della tecnologia sta implementando una nuova funzionalità che consentirà all’assistente virtuale di leggere ad alta voce le pagine web. Google afferma che la funzionalità riunisce molti dei suoi progressi nella tecnologia vocale, rendendola più naturale rispetto ad altri strumenti simili.

Per attivare la funzione, gli utenti dovranno semplicemente dire “Ok Google, leggi questa pagina” quando verrà visualizzato un articolo sul loro browser Android. Assistente Google, a quel punto, evidenzierà le parole mentre le leggerà ad alta voce, scorrendo la pagina automaticamente. Gli utenti potranno modificare la velocità della lettura se lo vorranno, o passare a diverse parti della pagina se non avranno intenzione ascoltare l’intero pezzo.

La possibilità di cambiare velocità è probabilmente un’opzione utile per coloro che studiano altre lingue. Se, per esempio, la pagina web visualizzata non è nella lingua nativa dell’utente, un menu di traduzione gli consentirà di scegliere tra 42 lingue diverse. A quel punto, Assistente Google tradurrà il contenuto in tempo reale e leggerà il testo nella lingua selezionata.

BigG ha annunciato la funzionalità al CES 2020 a inizio anno, promettendo un’esperienza che “consentirà la lettura naturale di contenuti di lunga durata”. Ha rivelato di aver iniziato nel 2012 a insegnare ai bot come leggere le pagine web. La funzionalità di lettura ad alta voce di Assistente Google è di distribuzione in queste ore negli Stati Uniti, quindi tra non molto dovrebbe essere messa a disposizione anche per gli utenti Android italiani.