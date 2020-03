Dispositivi anti-abbandono: i migliori 5 su Amazon

Redazione Webnews,

Amazon ha appena lanciato una pagina dedicata ai dispositivi anti-abbandono diventati obbligatori dallo scorso anno in Italia per i bambini di età inferiore ai 4 anni. Per dispositivo anti-abbandono si intende un dispositivo certificato in grado di rivelare la presenza o l’assenza del bambino dal seggiolino, sia che si tratti di un apparecchio esterno da montare sul seggiolino sia di seggiolini che hanno già integrato un dispositivo simile in grado di inviare una notifica allo smartphone dei genitori tramite un’applicazione dedicata.

Chi ha già acquistato un seggiolino sprovvisto di sistema anti-abbandono dovrà acquistare un dispositivo esterno e montarlo sul seggiolino, mentre chi è in procinto di acquistare un nuovo seggiolino dovrà avere l’accortezza di verificare che sia dotato di un sistema simili e, in caso contrario, procedere all’acquisto di un dispositivo esterno come quello messo in vendita da Chicco.

Vediamo insieme qualche suggerimento tra quelli che possono essere acquistati sfruttando il bonus di 30 euro erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti seguendo la procedura spiegata a questo indirizzo.

Chicco BebèCare Easy-Tech

Il BebèCare Easy-Tech di Chicco è una delle soluzioni migliori e più economiche per chi è già dotato in un seggiolino più vecchio, e quindi sprovvisto di sistema anti-abbandono. Si tratta di un piccolo dispositivo universale compatibile con tutti i seggiolini presenti sul mercato, indipendentemente dall’anno in cui è stato rilasciato.

È sufficiente agganciare il dispositivo alle cinture del seggiolino o dell’auto e chiuderlo. Nel momento in cui lo smartphone (e quindi il genitore o il tutore) si allontana dall’auto in cui è installato il dispositivo si attiveranno un allarme acustico e visivo ad indicare che il dispositivo non è stato sganciato e che quindi il bimbo è ancora seduto sul seggiolino.

Nel caso in cui gli avvisi non vengano silenziati entro 40 secondi partiranno automaticamente gli SMS di allarme ai numeri di emergenza.

Smart Pad di Tippy

Al contrario del dispositivo di Chicco, lo Smart Pad di Tippy è un cuscinetto da inserire sulla seduta del seggiolino, ma il funzionamento è pressoché lo stesso: se il bambino è seduto sul seggiolino o lo smartphone del genitore si allontana partono gli avvisi di 40 secondi e i successivi SMS di allerta ai contatti di emergenza preferiti.

Lo Smart Pad di Tippy è dotato di una batteria in grado di funzionare per 4 anni con un utilizzo medio di 2 ore al giorno.

Foppapedretti Babyguard

Simile in tutto e per tutto allo Smart Pad di Tippy, il Foppapedretti Babyguard è dotato di sensori di pressione che rilevano la presenza del bambino e allerta i genitori o i contatti di emergenza quando lo smartphone su cui è installata l’app si allontana dal dispositivo.

Anche in questo caso le batterie sostituibili che alimentano i sensori di pressione hanno una durata media di circa 4 anni con un impiego medio di 2 ore al giorno.

Peg Perego Memo Pad

Stesso funzionamento delle due proposte precedenti, ma il MemoPad di Peg Perego è un dispositivo compatibile con tutti i seggiolini e le navicelle auto Peg Perego. Non è garantita, anche se possibile, la compatibilità con tutti gli altri seggiolini in commercio, quindi verificate bene prima di procedere all’acquisto.

Chicco Oasys Up BebèCare

Il Chicco Oasys Up BebèCare è a tutti gli effetti un seggiolino per bambini con un peso fino a 6kg che integra già il sistema a sensori Bebècare che vi abbiamo già illustrato poco fa. È sufficiente montare il seggiolino in auto seguendo le apposite istruzioni e attivare il dispositivo di sicurezza attraverso l’applicazione per smartphone.