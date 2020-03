TP-Link: arrivati in Italia i nuovi Router WiFi 6

Giacomo Ampollini,

TP-Link ha di recente annunciato che saranno presto disponibili in Italia altri modelli di Router Wifi 6, più precisamente si tratta di Archer AX10 e Archer AX50 a cui si aggiunge anche la scheda di rete Archer TX3000E. Sono dispositivi pensati e sviluppati senza compromessi in termini di prestazioni, ma stando anche particolarmente attenti in fatto di sicurezza.

Questo due nuovi modelli di Router WiFi 6 vanno a unirsi agli altri due già arrivati sul nostro mercato verso la fine dell’anno scorso, ovvero gli Archer AX11000 e Archer AX6000. Un aspetto importante di questi due prodotti marchiati TP-Link è il WiFi 6 che nasce proprio per riuscire a rispondere adeguatamente alle nuove necessità in fatto di Smart Home. Nello specifico, questa rete wireless permette di connettere con stabilità e velocità non solo i soliti smartphone, ma tutti quei prodotti tipici di un ecosistema da casa intelligente, dai TV alle videocamere di sorveglianza e tanto altro ancora. Dal punto di vista meramente tecnico, il WiFi 6 garantisce una velocità maggiore rispetto alla generazione precedente. Si parla di raggiungere i 1,2 Gbps su un singolo stream, il 20% in più della classica connessione tramite cavo Gigabit Ethernet. In generale, è anche maggiormente ottimizzato per gestire la connessione su più dispositivi. L’altro aspetto da prendere in considerazione è la sicurezza. Grazie al protocollo WPA3, tutti e tre questi nuovi prodotti permettono un’elevata sicurezza della rete, merito dei nuovi processi di crittografia delle password. Viene garantita anche una protezione avanzata contro gli attacchi informatici.

Archer AX10 ha un costo di 99,99 euro e si tratta di un router Dual Band con velocità massima di 1,5 Gbps dotato di un veloce processore Triple Core da 1,5 GHz, 4 antenne con tecnologia Beamforming, un’integrazione con Amazon Alexa e tante altre particolarità. L‘Archer AX50 ha un prezzo di 179,99 euro e può raggiungere i 3 Gbps di velocità massima. Infine, Archer TX3000E è un adattatore WiFi 6 da installare su un PC così da garantire lo sfruttamento della potenza dello standard wireless 802.11ax di ultima generazione. Tutti e tre i prodotti diventeranno disponibili sullo store ufficiale TP-Link su Amazon entro fine marzo.