Xbox Series X, un live streaming il 19 marzo

Matteo Tontini,

Xbox Series X sarà al centro di un live streaming nei prossimi giorni, secondo quanto rivelato da Microsoft. Dal momento che la GDC 2020 è stata posticipata in estate a causa dell’epidemia di coronavirus, il 18 marzo saranno svelati via streaming nuovi dettagli sulla console – così come su Project xCloud.

Finora, Microsoft ha sorpreso i fan di Xbox con il reveal della nuova macchina durante i Game Awards dello scorso anno; il mese scorso, invece, è arrivata la conferma di una GPU da 12 teraflop. Il live streaming di un’ora di Microsoft si concentrerà sul modo in cui gli sviluppatori di giochi possono sfruttare l’hardware di nuova generazione Xbox, ma probabilmente verranno fornite anche nuove succulente informazioni. La società ha rivelato le funzionalità e le specifiche di Xbox Serie X in modo graduale e probabilmente continuerà a farlo la prossima settimana, per offrire il quadro completo un poco alla volta.

Xbox Series X includerà una CPU AMD Zen2 e un’architettura GPU RDNA 2, quest’ultima non ancora disponibile su PC. Microsoft sta inoltre utilizzando un SSD NVMe per Xbox Series X, così da accorciare i tempi di caricamento dei giochi. La prossima generazione di Xbox supporterà anche titoli a 8K e frame rate fino a 120 fps.

La piattaforma next-gen di Microsoft dovrebbe debuttare durante le vacanze invernali del 2020, ma non è da escludere che la data d’uscita della piattaforma venga rinviata a causa del coronavirus. Nelle scorse settimane è emersa in rete una foto della presunta dashboard della console, che sembrerebbe piuttosto diversa da quella di Xbox One.