E3 2020 cancellato? Forse oggi l’annuncio

Marco Locatelli,

Secondo diverse fonti l’E3 2020 potrebbe essere cancellato, con l’annuncio ufficiale da parte degli organizzatori, Entertainment Software Association (ESA), in arrivo forse già oggi.

A riportare la notizia Ars Techinca. La principale fiera di tre giorni dedicata al mondo dei videogiochi era in programma come ogni anno a giugno, presso il Los Angeles Convention Center. Il primo segnale che l’organizzazione avesse intenzione di alzare bandiera bianca di fronte all’emergenza coronavirus arriva dal publisher indipendente Developer Digital che ha pubblicato un breve tweet nel qualche consigliava di annullare i voli e le prenotazione negli hotel per l’E3.

Una fonte vicina ad ESA che ha parlato con i colleghi di Ars Technica ha riferito di aver sentito della cancellazione dell’E3 2020 direttamente dai membri dell’organizzazione e che una dichiarazione pubblica ufficiale sulla questione dovrebbe arrivare a breve.

Contattata da Ars Technica, ESA non ha voluto rispondere in merito alla possibile cancellazione dell’evento e ancora non è chiaro se verrà posticipato o verrà organizzato un evento in streaming interamente digitalizzato e trasmesso in diretta. Solo un mese fa l’ESA aveva fatto sapere di essere al lavoro per pianificare l’evento e che stava monitorando la situazione, ma non era stata paventata la possibilità di una cancellazione. Almeno non così presto.

Un duro colpo per l’E3 dopo l’addio praticamente definitivo di Sony e l’uscita di scena del partner IAm8Bit. Vedremo se il forfait sarà ufficializzato nelle prossime ore.