PES 2020, il DLC Euro 2020 uscirà il 30 aprile

Matteo Tontini,

eFootball PES 2020 avrà il suo campionato europeo. Sebbene sia poco probabile che i veri Europei di calcio si terranno quest’anno a causa dell’epidemia da coronavirus, i fan del calcistico di Konami avranno la possibilità di disputarli in casa propria, pad alla mano. Lo sviluppatore giapponese ha infatti confermato che pubblicherà il DLC gratuito Euro 2020 il 30 aprile, per PlayStation 4, Xbox One and PC.

Gli appassionati del calcio giocato su schermo potranno aspettarsi tutte le 55 squadre nazionali, così come fedeli rappresentazioni degli stadi di Wembley e di San Pietroburgo. Alla fine di giugno, inoltre, Konami aggiungerà a PES 2020 anche il pallone ufficiale della finale di Euro 2020. L’aggiornamento introdurrà una novità anche in MyClub, la risposta di PES alla modalità Ultimate Team di FIFA: gli utenti potranno infatti utilizzare i migliori giocatori dell’Europeo.

Al momento, gli Europei 2020 sono fissati per il 12 giugno. Tuttavia, la UEFA ha dichiarato di voler tenere un incontro da remoto con tutti e 55 i rappresentanti delle nazionali il 17 marzo, per parlare del torneo. In tale occasione, dovrebbe arrivare la decisione definitiva: ma con l’epidemia di coronavirus ormai valutata pandemia e la decisione di altre organizzazioni sportive come l’NBA e l’NCAA di adottare misure drastiche per proteggere fan e giocatori, la UEFA probabilmente rimanderà il torneo.

Tuttavia, Konami terrà il torneo UEFA eEURO 2020, una competizione online che vedrà gareggiare le 55 squadre (rappresentate da un team di eSport) per contendersi il titolo di vincitrice del primo Europeo di calcio virtuale. Una prima fase di qualificazione si giocherà online e i migliori 16 team accederanno alla fase finale.