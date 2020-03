Huawei Music disponibile in Europa

Marco Locatelli,

Nonostante un certo affollamento che per certi versi rende il mercato ormai saturo, Huawei lancia anche in Europa il suo servizio di streaming musicale Huawei Music.

Stando alle prime notizie l’app Huawei Music è già disponibile in più lingue e dovrebbe già avere un buon quantitativo di contenuti. Potremmo non essere ovviamente ai livelli di piattaforme più conosciute come Spotify, ma di canzoni ce ne sono già parecchie.

E così dopo aver presentato la sua piattaforma video, ora Huawei rende disponibile il suo servizio musicale su HMS. Huawei Music è stato annunciato per l’Europa già nel 2018 e ora è ufficialmente attivo. Una scelta che diventa evidentemente una risposta al ban commerciale in USA del Governo Trump.

Huawei Music è disponibile sullo store ufficiale Huawei, AppGallery. L’app viene fornita di default sui dispositivi Huawei e Honor, è sufficiente aprire l’app e ascoltare la musica. Ovviamente sarà possibile installarla anche sui dispositivi Android di altri produttori (qua il sito ufficiale per il download dell’APK).

Ma cosa si può fare con Huawei Music, oltre ad ascoltare la musica? Si tratta di una piattaforma di streaming che permette di creare le proprie playlist, ascoltare la radio, scaricare musica per la riproduzione offline. Insomma, niente di poi tanto diverso rispetto alla concorrenza.