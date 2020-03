Sony: disponibili i nuovi TV LCD 4K HDR

Giacomo Ampollini,

Due nuovi modelli di TV Sony sono diventati disponibili, e presto un terzo si aggiungerà. Tutte e tre sono modelli simili a livelli di specifiche con la differenza principale nella diagonale del pannello di visualizzazione. Erano già stati presentati in precedenza, ma adesso entrano sul mercato di diversi paesi, tra cui anche l’Italia, ufficialmente.

I due modelli già attualmente disponibili sono i XH81 e i XH80, TV 4K HDR. Con quest’ultimi, Sony offre un pacchetto audiovisivo completo basati sul processore 4K HDR X1 il cui scopo è migliorare sensibilmente la qualità delle immagini sia andando a ridurre il rumore, sia arricchendo la definizione dei dettagli e il tutto corredato da colori realistici e contrasti definiti. Il display vanta la tecnologia TRILUMINOS che, in coppia con il processore sopracitato, amplia lo spettro cromatico potendo così offrire toni più naturali e realistici. In aggiunta, il supporto del formato HDR Dolby Vision aiuta a potenziare ulteriormente questi aspetti. Anche l’audio non è da meno, grazie a un X-Balanced Speaker che, nei modelli dotati di una diagonale maggiore di 55 pollici, garantisce una qualità sonora elevata così da permettere un’immersione maggiore; è presente il formato Dolby Atmos. Si tratta sempre di smart TV basate su Android TV. Presentano un’integrazione con il Google Assistant, il Google Play Store e Chromecast, oltre che a una vasta gamma di servizi. Sony si è anche impegnata per rendere la fruizione dello stesso menù semplice e intuitiva.

Il modello XH81 è presente in diversi tagli. Parte dalla versione da 43 pollici per arrivare a quella da 65″; in mezzo ci sono quelli da 49 e 55 pollici. Il modello XH80 invece, presenta un range ancora più ampio. Le versione disponibili sono quella da 43″ , 49″ ,55″ ,65″ ,75″ e 85″. Tutti questi sono già disponibili sul mercato.

L’altro modello è il TV HDR 4K X70, il cui motto è smart e semplice. L’immagine riprodotta è caratterizzata da colori intesi e realistici, questo grazie alle diverse tecnologie introdotte da Sony, come la 4K X-Reality Pro e il display TRILUMINOS. Anche per l’audio immersivo sono state implementate diverse soluzioni per garantire la resa migliore. Grazie a ClearAudio+ si può regolare le prestazioni a seconda delle necessità, ma sempre con la garanzia di ricevere un’esperienza coinvolgente. Come il motto del modello suggerisce, anche in questo caso si tratta di una Smart TV dotata di un browser integrato e molte applicazioni pensate per poter guardare contenuti digitali.

A differenza degli altri due modelli, X70 non è ancora disponibile, ma arriverà a breve. I tagli in fatto di pannello di visualizzazione sono quattro, 43″, 49″, 55″ e 65″.