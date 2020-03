GameStop non chiude i negozi in USA

Gli interessi economici davanti alla salute pubblica. Accade negli Stati Uniti d’America, dove GameStop chiede ai suoi dipendenti di tenere aperti i negozi nonostante i blocchi delle attività commerciali per contrastare la diffusione del coronavirus, imposti da diverse autorità locali.

GameStop sta lavorando diligentemente durante questo periodo senza precedenti per fornire ai nostri clienti e collaboratori l’ambiente più sicuro possibile – ha dichiarato la società in una nota – Stiamo implementando modifiche alle nostre operazioni di vendita al dettaglio in modo da poter continuare a fornire prodotti essenziali ai nostri clienti che consentano loro di rimanere in contatto e fornire prodotti che consentano alle aziende e ai consumatori di lavorare in remoto.