Amazon Prime Video permette di creare più profili

Matteo Tontini,

Amazon Prime Video sta finalmente offrendo la possibilità di creare più profili per un singolo account, una funzione che Netflix e altri servizi disponevano già da tempo. Ad accorgersene per primo è stato XDA, che ha sottolineato come gli utenti ora possano aggiungere cinque profili aggiuntivi a quello principale (inclusi i profili per bambini che limitano i contenuti per chi ha meno di 12 anni).

Grazie ai profili per i bambini, insomma, gli adulti non dovranno più preoccuparsi che i loro figli guardino qualcosa di violento o con contenuti sessualmente espliciti. I profili multipli sono disponibili su dispositivi Android e iOS, tablet Fire di decima generazione o più recenti, Apple TV di ultima generazione e Chromecast. Sembra inoltre che in India le persone abbiano accesso ai profili anche da Fire TV e Apple TV di generazioni precedenti. Al momento la funzione non è disponibile in Italia, ma dovrebbe essere introdotta a breve.

Un momento perfetto per aggiungere una funzione simile. Dal momento che le persone di molti paesi del mondo sono costrette a rimanere in casa per combattere la diffusione del coronavirus, l’utilizzo di Amazon Prime Video è destinato a salire; peraltro, le famiglie potrebbero trovarsi a condividere lo stesso account e quindi desiderare di avere profili separati per non mischiare i contenuti seguiti e i suggerimenti.

Negli Stati Uniti, inoltre, è stata introdotta la sezione Prime Video Cinema, appositamente creata per i noleggi dei film che non sono potuti uscire in sala a causa della pandemia (finora, sono stati lanciati on demand L’Uomo Invisibile, The Hunt ed Emma). Purtroppo, nel nostro paese l’opzione di noleggio on demand su Amazon Prime Video non è disponibile.