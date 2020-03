Catalogo Netflix: serie TV e film aprile 2020

Matteo Tontini,

Netflix si prepara ad accogliere nuovi film e serie TV ad aprile 2020, dopo un mese di marzo con più di qualche novità interessante. A dire il vero, non saranno introdotti contenuti eccessivamente allettanti a parte La casa di carta 4, ma alcuni titoli potrebbero stuzzicare la curiosità degli abbonati.

Per esempio la serie italiana Summertime, ispirata a Tre metri sopra il cielo, oppure Tyler Rake con Chris Hemsworth, attore noto ai più per aver interpretato Thor nel MCU. Saranno introdotti poi altri film dello Studio Ghibli, tra cui Il castello errante di Howl e Si alza il vento. Gli appassionati di animazione potrebbero inoltre essere entusiasti per l’uscita de La famiglia Willoughbys, nuovo lungometraggio originale dopo il riuscito Klaus.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Netflix di aprile 2020.

Catalogo Netflix: uscite di aprile 2020

1 aprile

Lungometraggi dello Studio Ghibli (film): Il primo giorno del mese saranno aggiunte alla piattaforma le seguenti pellicole realizzate dallo studio di Miyazaki: Pom Poko, I sospiri del mio cuore, Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera, La collina dei papaveri, Si alza il vento e Quando c’era Marnie

Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions (film): Nota trilogia di fantascienza scritta e diretta dalle sorelle Wachowski.

Arma letale 1-2-3-4 (film): Celebre serie cinematografica d’azione/poliziesca, diretta da Richard Donner ed interpretata da Mel Gibson e Danny Glover.

Era mio padre (film): Durante la Depressione, un criminale accompagnato dal figlio più grande cerca vendetta dopo che la famiglia è stata uccisa.

3 aprile

La casa di carta 4 (serie TV): Quarta stagione dello show spagnolo incentrato sulla banda di rapinatori guidata dal Professore.

Coffee & Kareen (film): Un poliziotto di Detroit incompetente deve collaborare con il figlio della fidanzata quando il loro tentativo di socializzare smaschera un complotto criminale.

6 aprile

Lo show di Big Show (serie TV): Quando la figlia adolescente di Big Show decide di andare a vivere con lui, sua moglie e le altre due figlie, la star del wrestling finisce in secondo piano.

10 aprile

Brew Brothers (serie TV): Show che segue le vicende di due fratelli estremamente diversi tra loro ma con in comune la passione per il mondo della birra.

Sognando il ring (film): Dopo aver scoperto una maschera magica, un undicenne partecipa a una competizione per diventare la prossima superstar della WWE.

Tigertail (film): Grover decide di lasciare la sua terra nativa, Taiwan, per traferisi in America con Zhenzhen (Li), una donna con cui sente una particolare connessione. La storia inizia nella Taiwan degli anni ’50 per poi arrivare alla New York dei giorni nostri.

15 aprile

Outer Banks (serie TV): Un affiatato gruppo di adolescenti scopre un segreto sepolto da tempo e scatena una serie di eventi fuori della legalità in un’avventura che non dimenticheranno.

16 aprile

Fauda 3 (serie TV): Terza stagione dello show che narra il conflitto tra Israele e Palestina illustrando entrambi i punti di vista.

17 aprile

La febbre del cemento (film): La storia dell’ascesa e della caduta di due truffatori immobiliari: Viktor Stein), Gerry Falkland e il banchiere Nicole Kleber diventano incredibilmente ricchi in un breve periodo di tempo, ma presto vengono risucchiati in un vortice di bugie, frodi e inganni.

La terra e il sangue (film): Dopo aver gestito per decenni una segheria nelle Ardenne assumendo ex galeotti e giovani delinquenti, Said riceve un visitatore sgradito: un cartello.

#blackAF (serie TV): Serie commedia per famiglie con Rashida Jones e Kenya Barris, ispirata alla vita di quest’ultimo.

Sergio (film): La vita dell’alto funzionario delle Nazioni Unite Sergio Vieira de Mello è esposta a grandi rischi durante la più ardua missione della sua carriera.

20 aprile

The Midnight Gospel (serie animata): Dal creatore di Adventure Time, lo show racconta la storia dello spacecaster Clancy che, attraverso un simulatore universale malfunzionante, lascia le comodità della sua casa extradimensionale nel Cromonastroverso per intervistare esseri che vivono in altri mondi.

22 aprile

La famiglia Willoughbys (film): Lungometraggio animato su quattro bambini che, dopo essere stati abbandonati dai loro genitori egoisti, devono imparare ad adattare i propri valori tradizionali al mondo di oggi per riuscire a costruire una famiglia nuova e moderna.

24 aprile

Tyler Rake (film): Pellicola con Chris Hemsworth nei panni di un mercenario assoldato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale.

27 aprile

Non ho mai… (serie TV): Commedia di formazione sulla vita di una moderna adolescente americana di origini indiane, ispirata all’infanzia di Mindy Kaling.

29 aprile

Summertime (serie TV): Show italiano che racconta la storia d’amore tra Summer e Ale durante un’estate sulla riviera romagnola.