Dispositivi indossabili: i salvavita Beghelli

La tecnologia di ogggiorno permette di restare sempre in contatto coi nostri cari, e di conoscere il loro stato di salute in tempo reale, in modo tale da poter intervenire con tempestività quando c’è bisogno. Una possibilità che, in determinati casi, può fare tutta la differenza del mondo, soprattutto nel caso dei soggetti anziani. E tra i marchi che si distinguono in questo settore c’è sicuramente Beghelli, coi suoi dispositivi indossabili Telesalvalavita. Si tratta di bracciali, pendagli e orologi facilissimi da usare e nati con una vocazione: quella di chiedere aiuto.

Ciondolo Oppla’

Opplà è un piccolo ciondolo resistente all’acqua (grado di protezione IP65), capace di funzionare con una normale scheda Micro SIM per telefono cellulare. Ha un tasto SOS integrato che effettua una chiamata telefonica ciclica a 3 numeri telefonici, con audio bidirezionale in viva voce, allarme automatico in caso di caduta, programmabile tramite SMS e include un localizzatore satellitare integrato. La batteria dura fino a 7 giorni con un normale utilizzo e fino a 30 in modalità di risparmio energetico. Il caricabatterie docking station è incluso.

Salvavita GO

Salvavita Go è un bracciale di emergenza con geolocalizzatore che si abbina allo smartphone via Bluetooth e che consente di seguire costantemente i movimenti della persona che lo indossa. Resistente all’acqua e alla polvere, include il Monitoraggio Attività ed è disponibile in diversi colori, tra cui arancio, rosa e nero. È un prodotto nato per le persone più dinamiche , che magari amano fare una passeggiata di tanto in tanto, ma anche per gli sportivi. Mountain bike, trekking in alta quota, canottaggio o anche solo banalmente attraversare un parcheggio isolato di notte: il rischio fa parte della vita, ma con SalvalavitaGO si ha una sicurezza in più. Quella di essere seguiti dai propri angeli custodi. La batteria integrata dura oltre cinque anni.

Watch GSM Beghelli

Salvalavita Watch GSM Beghelli è un orologio GSM per chiamate rapide di soccorso resistente agli schizzi (ma non adatto a doccia o immersione). Comunica attraverso una comune SIM telefonica, senza bisogno di app né di smartphone, ed effettua chiamate direttamente ai numeri memorizzati in modo automatico grazie al pulsante SOS. Inoltre, grazie al GPS integrato rileva la posizione e la comunica via SMS ai numeri pre-impostati.

Dispone di una funzione vivavoce in caso di allarme e di risposta alle chiamate, e può gestire fino a 5 numeri telefonici diversi. La batteria è ricaricabile, e garantisce fino a 6 giorni di autonomia (caricatore USB incluso).