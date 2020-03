Xiaomi annuncia Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone di fascia alta presentati a metà febbraio in Cina, ovvero Mi 10 e Mi 10 Pro. In particolare, il produttore ha portato nel nostro paese le versioni con 8 GB di RAM. Le specifiche rimangono invariate, ma ovviamente c’è il supporto per le reti 5G europee. Insieme ai due top di gamma è stato svelato anche il Mi 10 Lite 5G.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Mi 10 e Mi 10 Pro hanno un TrueColor DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), refresh rate di 90 Hz e supporto HDR10+. Il noto scelto da Xiaomi per lo schermo indica la presenza di un foro nell’angolo superiore sinistro, in corrispondenza della fotocamera frontale da 20 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 865, abbinato al modem Snapdragon X55 5G, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.0.

Per le quattro fotocamere posteriori del Mi 10 Pro sono stati scelti sensori da 108, 20, 12 e 8 megapixel (standard, ultra grandangolare, tele con zoom ottico 2x e tele con zoom ibrido 10x), mentre il Mi 10 ha fotocamere da 108, 13, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G Sub-6GHz. Sono inoltre presenti lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C e altoparlanti stereo. Le batterie hanno capacità di 4.780 mAh (Mi 10 Pro) e 4.500 mAh (Mi 10) con ricarica rapida da 50 e 30 Watt, rispettivamente. Entrambe supportano anche la ricarica wireless da 30 Watt e wireless inversa da 10 Watt.

Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11. I Mi 10 Pro (colori Alpine White e Solstice Grey) e Mi 10 (colori Twilight Grey e Coral Green) saranno in vendita dal 7 aprile. I prezzi sono 999,99 euro (GB+256GB) per Mi 10 Pro, 799,99 euro per la versione 8GB+128GB e 899,99 euro per la versione 8GB+256GB del Mi 10. Chi effettuerà l’ordine online tra il 28 marzo e il 6 aprile riceverà in regalo le Mi True Wireless Earphones 2 con l’acquisto di Mi 10 e il Mi Smart Sensor Set con Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Il Mi 10 Lite 5G è uno smartphone di fascia media con schermo AMOLED da 6,57 pollici (2400×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 765G con modem 5G integrato, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel ospitata nel notch a goccia e quattro fotocamere posteriori con sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.160 mAh supporta la ricarica rapida da 20 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11. Il prezzo della versione con 64 GB di storage è 399,99 euro. Non è noto il prezzo della versione con 128 GB di storage, né la data di arrivo sul mercato.