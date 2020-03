Reflex Canon: i 3 modelli migliori

Vedi le migliori Reflex in offerta

Canon è una tra le aziende leader nel settore delle fotocamere digitali e videocamere e chi decide di affidarsi ad un prodotto Canon può quindi avere la certezza, al di là del modello scelto e della fascia di prezzo, di portarsi a casa una fotocamera con uno standard molto elevato, una serie infinita di accessori compatibili e assistenza rapida ed efficiente.

Se siete alla ricerca di suggerimenti per orientarvi nell’acquisto di una reflex Canon, ecco tre dei migliori modelli prodotti dall’azienda giapponese.

EOS 5D Mark IV

La Canon EOS 5D Mark IV è una fotocamera completa progettata per lavorare in qualsiasi situazione. Dal momento in cui la luce passa attraverso l’obiettivo, EOS 5D Mark IV cattura qualsiasi sfumatura, colore e dettaglio: anche i dettagli più piccoli sono nitidi grazie a un nuovo sensore dalle prestazioni straordinarie.

EOS 90D

La Canon EOS 90D è una reflex digitale ricca di funzioni che consentono al fotografo di avvicinarsi al soggetto, scattare più velocemente e immortalare straordinarie immagini a 32.5 megapixel. Rappresenta un equilibrio perfetto tra velocità, qualità dell’immagine e portabilità ed è ideale per gli scatti naturalistici e sportivi, in cui i soggetti si muovono rapidamente.

L’avanzato sistema di autofocus consente di immortalare con la massima nitidezza perfino i soggetti più rapidi. A un sensore RGB+IR da 220.000 pixel sono associati 45 punti AF a croce, per un’eccezionale sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione e un’ottima capacità di riconoscimento dei soggetti.

EOS 250D

Canon EOS 250D è la reflex digitale con schermo orientabile più leggera al mondo. Dotata di tecnologia all’avanguardia, la fotocamera EOS 250D permette di realizzare, in modo semplice, foto e video 4K di alta qualità e di comunicare rapidamente con dispositivi smart.

Otterrai risultati nitidissimi sia scattando a 5 fps tramite mirino ottico, che usando la funzione Live View con tecnologia Dual Pixel CMOS AF e Rilevamento Occhi AF.

Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.