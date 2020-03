Reflex Nikon: 3 modelli a meno di 1500€

Vedi le migliori Reflex in offerta

Nikon è ormai sinonimo di alta qualità sul fronte della fotografia e dell’ottica, con nuovo dispositivi all’avanguardia che vengono rilasciati periodicamente per permettere ai consumatori, dai fotografi occasionali a quelli più esperti, di avere a disposizione sempre il meglio sul mercato.

Se non avete delle esigenze particolari o non necessitate degli ultimi e spesso fin troppo costosi modelli prodotti da Nikon, potete portarvi a casa delle ottime reflex dell’azienda giapponese senza spendere un occhio della testa. Abbiamo selezionato per voi tre modelli fissando un tetto massimo di 1.500 euro.

Nikon D3500 AF-P DX 18-55 VR

Tipo fotocamera : Reflex DSLR

: Reflex DSLR Innesto dell’obiettivo : Baionetta F-Mount Nikon (con contatti AF)

Angolo di campo effettivo : Formato DX Nikon: lunghezza focale di circa 1,5 con angolo di campo in formato FX

: Formato DX Nikon: lunghezza focale di circa 1,5 con angolo di campo in formato FX Sensore di immagine : DX, CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm

Pixel totali : 24,78 milioni

: 24,78 milioni Dimensione dell’immagine (pixel) : (L) 6000 x 4000 (24 milioni), (M) 4496 x 3000 (13,5 milioni), (S) 2992 x 2000 (6 milioni)

Sistema Picture Control : Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme; il Picture Control selezionato può essere modificato

: Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme; il Picture Control selezionato può essere modificato Mirino : Mirino SLR a pentaspecchio

Specchio reflex : Ritorno rapido

: Ritorno rapido Apertura Obiettivo : Ritorno immediato con comando elettronico

Apertura Obiettivo : Ritorno immediato con comando elettronico
Tipo di otturatore: Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico

Nikon D5600 + 18-140 VR

Tipo fotocamera : Reflex digitale a obiettivo singolo

: Reflex digitale a obiettivo singolo Innesto dell’obiettivo : Baionetta F-Mount Nikon (con contatti AF)

Angolo di campo effettivo : Formato DX Nikon; lunghezza focale in formato equivalente fino a circa 1,5x di quella degli obiettivi con angolo di campo in formato FX

: Formato DX Nikon; lunghezza focale in formato equivalente fino a circa 1,5x di quella degli obiettivi con angolo di campo in formato FX Sensore di immagine : DX, CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm

Pixel totali : 24,78 milioni

: 24,78 milioni Dimensione dell’immagine (pixel) : (L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000, (S) 2992 x 2000

Sistema Picture Control : Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme; possibilità di modifica dei Picture Control selezionati; memorizzazione dei Picture Control personalizzati

: Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme; possibilità di modifica dei Picture Control selezionati; memorizzazione dei Picture Control personalizzati Mirino : Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaspecchio

Specchio reflex : Ritorno rapido

: Ritorno rapido Apertura Obiettivo : Ritorno immediato con comando elettronico

Apertura Obiettivo : Ritorno immediato con comando elettronico
Tipo di otturatore: Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico.

Nikon D7500 + AF-S 18-140 f/3.5-5.6G ED VR

Tipo fotocamera : Reflex digitale a obiettivo singolo

: Reflex digitale a obiettivo singolo Innesto dell’obiettivo : Baionetta F-Mount Nikon (con accoppiamento AF e contatti AF)

Angolo di campo effettivo : Formato DX Nikon; lunghezza focale in formato equivalente a 35 mm [135] fino a circa 1,5x di quella degli obiettivi con angolo di campo in formato FX

: Formato DX Nikon; lunghezza focale in formato equivalente a 35 mm [135] fino a circa 1,5x di quella degli obiettivi con angolo di campo in formato FX Sensore di immagine : DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm

Pixel totali : 21,51 milioni

: 21,51 milioni Dimensione dell’immagine (pixel) : Area immagine DX (24 x 16), (L) 5568 x 3712 (20,6 milioni), (M) 4176 x 2784 (11,6 milioni), (S) 2784 x 1856 (5,1 milioni);

Area immagine 1,3x (18 x 12), (L) 4272 x 2848 (12,1 milioni), (M) 3200 x 2136 (6,8 milioni), (S) 2128 x 1424 (3 milioni);

Dimensione dell'immagine (pixel) : Area immagine DX (24 x 16), (L) 5568 x 3712 (20,6 milioni), (M) 4176 x 2784 (11,6 milioni), (S) 2784 x 1856 (5,1 milioni); Area immagine 1,3x (18 x 12), (L) 4272 x 2848 (12,1 milioni), (M) 3200 x 2136 (6,8 milioni), (S) 2128 x 1424 (3 milioni);
Sistema Picture Control : Auto, Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme; possibilità di modifica dei Picture Control selezionati; memorizzazione dei Picture Control personalizzati

: Auto, Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme; possibilità di modifica dei Picture Control selezionati; memorizzazione dei Picture Control personalizzati Mirino : Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaprisma

Specchio reflex : Ritorno rapido

: Ritorno rapido Apertura Obiettivo : Ritorno immediato con comando elettronico

Apertura Obiettivo : Ritorno immediato con comando elettronico
Tipo di otturatore: Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico, otturatore a prima tendina elettronica disponibile nel modo di scatto M-Up.