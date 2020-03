Coronavirus, in arrivo l’app ufficiale dell’OMS

Eleonora Busi,

Per aiutare a combattere il contagio da coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità si sta preparando a lanciare un’applicazione ufficiale per Android, iOS e Web con lo scopo di riunire notizie, suggerimenti, avvisi e altre funzioni per tenere gli utenti aggiornati durante l’emergenza pandemia di Covid-19.

La nuova app, attualmente in fase di lancio con il nome “WHO MyHealth” è stata originariamente proposta da un team di esperti volontari che hanno formato quello che hanno chiamato “WHO Covid App Collective”. Il team è composto da ex dipendenti di Google e Microsoft, nonché consulenti ed ambasciatori dell’OMS insieme ad altri esperti del settore.

Secondo i piani di sviluppo, il gruppo prevede di lanciare la prima versione in questi giorni. Fra le funzioni, ci saranno notifiche di avviso specifiche per la posizione, nonché strumenti di “auto-triage” che potrebbero aiutare l’utente a riconoscere se i sintomi siano o meno riconducibili ad un’infezione da coronavirus.

Chi è invece risultato positivo, può collaborare con l’OMS offrendo la propria cronologia delle posizioni, nel tentativo di eseguire un tracciamento dei contatti e comprendere meglio la diffusione del virus. Questa funzione, tuttavia, potrebbe non prendere il via a causa della legge sulla privacy.