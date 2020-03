Jabra Evolve2: le nuove soluzioni digitali

Giacomo Ampollini,

Nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo, Jabra ha lanciato la nuova gamma Evolve2. Si tratta di una serie di dispositivi pensati per migliorare la produttività in ufficio, ma anche da casa in questo periodo di smart working. Si tratta di tre modelli di cuffie progettate per essere rivoluzionare e allo stesso tempo funzionali sotto ogni punto di vista: Evolve2 85, Evolve2 65 e Evolve2 40.

La gamma Evolve2 si pone nell’obiettivo di rappresentare un nuovo standard da punto di vista della produttività in ufficio e per questo tutti i modelli sono stati sviluppati e prodotti nel minimo dettaglio. I punti chiave sono concentrazione, flessibilità e collaborazione, ma non solo. Un altro elemento su cui Jabra ha lavorato è la necessità di poter monitorare e analizzare l’intero ecosistema UC nell’azienda. Un modo per garantire stabilità e qualità delle chiamate. Le cuffie in questione sono anche prodotti con un’alta compatibilità verso i principali fornitori di software e monitoraggio, appunto, il che rende possibile ai responsabili e agli addetti al settore di analizzare le prestazioni di ogni unità. Trovare eventuali problematiche risulterà molto più semplice. Rispetto alla generazione precedente offrono una riduzione del rumore migliorata del 50% mentre la prestazione vocale risulta potenziata grazie al miglioramento del comparto audio del 40%, merito dei microfoni aggiuntivi. Le versioni wireless sono di facile utilizzo e di gestione con l’app dedicata Jabra Sound +.

Le Evolve2 85 sono il prodotto di punta, basate su una tecnologia di cancellazione attiva del rumore potenziata con dieci microfoni in totale, due nel braccetto integrato e otto nei padiglioni auricolari. La durata della batteria è di 37 ore di utilizzo interrotto grazie anche al chipset audio che migliora l’efficienza, la connettività e anche l’elaborazione dell’audio. Sono state progettate sia per l’ambiente lavorativo, ma senza che quest’ultimo sia necessariamente un lungo fisso. Il modello sarà disponibile da aprile di quest’anno in due colori, beige e nero, a un prezzo di 449 euro. Le Evolve2 65 sono il modello di mezzo e sono dotate di tre microfoni, due nel braccetto e uno nel padiglione auricolare destro. Anche in questo caso l’autonomia è di 37 ore. La disponibilità e i colori sono gli stessi, ma è presente la versione Stereo con un prezzo da 209 euro e la versione Mono da 199 euro. Infine, le Evolve2 40 sono una versione dotata di cavo e non più wireless come le precedenti. In questo caso esiste solo la colorazione nera e il costo per la versione Stereo è di 119 euro e per quella Mono si scende a 109 euro.