Come usare lo smartphone come modem

La quasi totalità degli smartphone in circolazione possono essere utilizzati come modem per fornire connessione a dispositivi che non sono dotati di modulo per la connessione dati o più semplicemente perché il Wi-Fi non sta funzionando e avete bisogno di connessione sul vostro tablet o computer.

Il tethering, questo il termine corretto per indicare l’utilizzo di uno smartphone come modem per fornire l’accesso ad internet ad un dispositivo che ne è sprovvisto, è una procedura molto veloce da fare. Vi basta soltanto conoscere il sistema operativo di cui è dotato il vostro smartphone per iniziare subito a dare connessione internet al vostro tablet o computer.

Di seguito vi riportiamo tutti i passaggi per eseguire il tethering con iPhone e smartphone Android.

Come usare l’iPhone come modem

Utilizzare un iPhone come modem è facile e disponibile in tre diverse modalità: tramite Wi-Fi, Bluetooth o grazie al cavo di ricarica USB. La modalità Wi-Fi è senza dubbio la più utilizzata e stabile.

Partendo dal dispositivo che dovete utilizzare come modem, seguite questi passaggi:

Andate su Impostazioni -> Hotspot personale e verificate che la funzione sia attiva. In caso contrario vi basterà attivare l’opzione “Consenti agli altri di accedere” e scegliere una password.

Sul dispositivo che desiderate connettere, invece, andate su Impostazioni -> Wi-Fi e cercate il vostro iPhone nell’elenco delle reti disponibili. Toccate la rete Wi-Fi alla quale volete connettervi ed inserite la password dell’hotspot personale.

Per eseguire il tethering tramite Bluetooth dovete prima assicurarvi che l’iPhone da usare come modem sia visibile a tutti andando su Impostazioni -> Bluetooth e rimanendo sulla schermata visualizzata.

Se il dispositivo che volete connettere ad internet è un iPod o iPad, sarà sufficiente avvicinare i due dispositivi, controllare il codice visualizzato e poi toccare “Abbina su entrambi i dispositivi“. Se, invece, volete connettere un PC Windows, selezionate Aggiungi dispositivo e seguite le istruzioni a video.

L’utilizzo di un iPhone come hotspot tramite cavetto USB richiede che il dispositivo da connettere abbia installata l’ultima versione di iTunes.

Come usare uno smartphone Android come modem

Come per gli iPhone, anche con gli smartphone Android si può eseguire il tethering in tre diverse modalità: tramite hotspot Wi-Fi, tramite Bluetooth o tramite cavo USB.

Per la prima modalità occorre attivare l’hotspot dello smartphone:

Apri l’app Impostazioni del telefono.

Tocca Rete e Internet e poi Hotspot e tethering e poi Hotspot Wi-Fi.

Attiva Hotspot Wi-Fi.

Per controllare o modificare un’impostazione di hotspot, come il nome o la password, tocca l’impostazione. Se necessario, tocca prima Configura hotspot Wi-Fi.

Sull’altro dispositivo, quello che deve ricevere la connessione, apri l’elenco di opzioni Wi-Fi del dispositivo.

Scegli il nome dell’hotspot del tuo telefono.

Inserisci la password dell’hotspot del telefono.

Fai clic su Connetti.

Se, invece, preferite eseguire il tethering tramite Bluetooth, vi basterà seguire i seguenti passaggi:

Accoppia il telefono con l’altro dispositivo.

Imposta l’altro dispositivo in modo che riceva la connessione di rete tramite Bluetooth.

Segui le istruzioni fornite con il dispositivo.

Apri l’app Impostazioni del telefono.

Tocca Rete e Internet e poi Hotspot e tethering.

Tocca Tethering Bluetooth.

L’ultima modalità, quella per il tethering tramite cavo USB, è forse la più semplice, ma va da sé che non potrete allontanare troppo lo smartphone dal dispositivo a cui è collegato:

Connetti il telefono all’altro dispositivo con un cavo USB. La notifica “Connesso come…” viene mostrata nella parte superiore dello schermo.

Apri l’app Impostazioni del telefono.

Tocca Rete e Internet e poi Hotspot e tethering.

Attiva Tethering USB.