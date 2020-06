Epic Games regala Borderlands: The Handsome Collection

Redazione Webnews,

Nuovo mese, nuovo videogioco in regalo da parte di Epic Games nell’ambito dei MEGA Saldi lanciato il mese scorso sullo store digitale con Grand Theft Auto V in regalo.

Per il nuovo titolo gratuito Epic Games ha deciso di raddoppiare, offrendo a tutti gli utenti la collezione di videogiochi Borderlands: The Handsome Collection, che include i due titoli della serie di Gearbox Software, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, tutti i DLC rilasciati per entrambi i capitoli e la modalità cooperativa per 4 giocatori.

La versione PC di Borderlands: The Handsome Collection viene generalmente venduta a 59,99 euro, ma per le prossime ore potrà essere vostra a costo zero. Senza metter mano al portafogli vi potete assicurare centinaia di ore di gioco e, grazie alla modalità in cooperativa, mettere insieme una squadra di amici per partite di gruppo che vi terranno incollati allo schermo del PC per tutta l’estate e oltre.

Al contrario di quanto accaduto con Grand Theft Auto V, stavolta i giorni per approfittare dell’offerta sono pochi: il bundle è gratis fino alle 17.00 del 4 giugno 2020. Se siete intenzionati a portarvi a casa una copia gratuita di Borderlands: The Handsome Collection, fatelo subito a questo indirizzo.