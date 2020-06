Apple TV+ gratis per un anno: come attivarlo

Matteo Tontini,

Apple TV+ (o Apple TV Plus) segna l’ingresso della società di Cupertino nel settore dello streaming. La piattaforma offre una discreta quantità di contenuti originali, che molti – specie gli appassionati di serie TV – potrebbero apprezzare. Ma come si fa ad avere Apple TV+ gratis per un anno?

C’è infatti la possibilità di effettuare la sottoscrizione pagando un piccolo canone mensile (4,99 euro) o provare il servizio gratuitamente per una settimana, ma alcuni hanno anche l’opportunità di attivarlo a costo zero per 365 giorni. Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere per godersi gratis la piattaforma per un anno.

Apple TV+: chi può attivare il servizio gratuitamente per un anno

Non tutti possono usufruire di un anno gratuito di Apple TV+. Chi può farlo? Ebbene, ne ha diritto chiunque abbia acquistato un dispositivo Apple dopo il 10 settembre 2019. Pertanto, basta aver comprato un iPhone, un Mac, un iPod o un iPad dopo tale data per poter sfruttare la promozione.

Come attivare Apple TV+ per un anno

Per attivare un anno gratis del servizio, bisogna seguire questi semplici passaggi:

Lanciare l’app sul dispositivo o sulla TV.

sul dispositivo o sulla TV. Selezionare uno dei contenuti di Apple TV+ (per esempio Defending Jacob)

di Apple TV+ (per esempio Defending Jacob) Scorrere in basso e, sotto la scheda Modalità di visione, cliccare su Ottieni 1 anno gratis.

A questo punto sarà possibile godersi la sottoscrizione annuale, per testare il servizio in più mesi e valutare nel tempo se valga la pena o meno restare abbonati. Val la pena sottolineare che il catalogo della piattaforma è in continua espansione, quindi potrebbe ampliarsi considerevolmente in futuro.