Alcuni amici o parenti potrebbero essere piuttosto fastidiosi su Facebook, tanto da non volerli più vedere sulla piattaforma, ma sarebbe troppo brutale rimuovere la loro amicizia. Cosa si può fare, quindi, per rimanervi in contatto senza trovare i loro post in bacheca? La risposta è semplice: si possono “mutare”. Ecco allora una rapida guida per scoprire come silenziare qualcuno su Facebook.

Il social network offre all’utente due opzioni: può semplicemente silenziare i post di una persona per 30 giorni (consentendogli di scoprire se sente la mancanza di chi ha nascosto) o silenziarli in modo permanente. Entrambe le modifiche sono reversibili e la persona silenziata non verrà informata di questo.

Facebook: come silenziare un utente

Il processo per silenziare una persona su Facebook è lo stesso sia tramite sito web che app mobile. Per farlo, basta seguire questi passaggi:

Aprire Facebook e scorrere il Feed di notizie per trovare il post della persona che si desidera silenziare Quindi, premere il pulsante Menu (i tre puntini orizzontali) in alto a destra Nel caso in cui si volesse sospendere quell’account per un mese, selezionare Metti in pausa i post di [nome] per 30 giorni Se, invece, si desiderasse nascondere totalmente i post di quella persona, premere Non seguire più [nome]

In alternativa, è possibile smettere di seguire una persona dalla sua pagina Facebook. Dopo aver visitato il suo profilo, basta selezionare il pulsante Amici (l’omino con il segno di spunta) e scegliere Non seguire più.

Come tornare a seguire un utente su Facebook

Tornare a seguire un utente precedentemente silenziato è piuttosto semplice, basta infatti:

Fare clic sul pulsante Menu (la piccola freccetta verso il basso) nella barra degli strumenti in alto

(la piccola freccetta verso il basso) nella barra degli strumenti in alto Selezionare Impostazioni e privacy, poi Preferenze per la sezione Notizie

Dal pop-up che si apre, scegliere Riconnettiti

A questo punto, non resta che fare clic sul simbolo + di fianco al nome dell’utente per tornare a seguirlo

Il gioco è fatto. In questo modo è possibile silenziare e tornare a seguire un utente su Facebook in tutta semplicità.