Crash Bandicoot sta per sbarcare su Android e iOS

Matteo Tontini,

I fan di Crash Bandicoot possono gioire quest’anno. Non solo è stato annunciato ufficialmente il quarto capitolo per PlayStation 4, ma i giocatori avranno anche la possibilità di impersonare l’iconico marsupiale in un endless runner per iOS e Android in arrivo a breve. Il gioco, per l’esattezza, si chiamerà Crash Bandicoot: On the Run! ed è sviluppato da King, noto per essere il creatore di Candy Crush.

Al momento non è chiaro quando il titolo sarà reso disponibile, ma il VP of game design Stephen Jarrett lo ha così presentato:

Siamo davvero entusiasti di portare questo noto e amato franchise su smartphone.

Per quanto riguarda la trama, Crash si troverà ancora una volta ad affrontare la sua nemesi Neo Cortex mentre tenta di rivendicare il multiverso. Curiosamente, ci si può aspettare di più dal gioco rispetto ai soliti titoli appartenenti al genere: come è possibile vedere dal trailer riportato qui sotto, infatti, il giocatore avrà la possibilità di creare armi aggiuntive per Crash mentre tenta di sventare i piani di Cortex. Inoltre, il comunicato stampa pubblicato in occasione dell’annuncio suggerisce che gli utenti potrebbero trascorrere un bel po’ di tempo a costruire la propria base con Coco e a imbarcarsi in battaglie multiplayer asincrone.

Il gioco, che nei mesi scorsi era stato lanciato in versione di prova in un numero ristretto di paesi al fine di testare il gradimento della community, pare dunque essere vicino al debutto ufficiale. Non resta che attendere l’annuncio di King della data d’uscita, che in molti potrebbero attendere con entusiasmo.