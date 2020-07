Redazione Webnews,

È disponibile anche in Italia il programma Amazon Product Sampling, che consente ad un gruppo selezionato di utenti di ottenere prodotti in omaggio. Si tratta di campioni di alcuni prodotti scelti direttamente da Amazon, che vengono spediti senza alcun costo per il ricevente e senza che lo stesso sia iscritto al servizio Prime. L’unica cosa che gli utenti devono accettare è la ricezione di email promozionali da parte dell’eCommerce di Jeff Bezos.

Amazon Product Sampling: cos’è e come funziona il programma

Il programma è mutuato dai negozi tradizionali, che spesso consentono di provare campioni di prodotti di cui il commerciante vuole spingerne la vendita. Allo stesso modo, dunque, l’obiettivo di Amazon è quello di promuovere prodotti che solitamente in Rete vengono acquistati altrove. Insomma, un tentativo per fidelizzare e far capire agli iscritti che sull’eCommerce numero uno al mondo è possibile acquistare praticamente di tutto, anche prodotti per la casa e per l’igiene personale, che non vanno ancora per la maggiore.

Dopo essere stato lanciato in altre nazioni, dunque, il programma di fidelizzazione è stato attivato anche in Italia e gli utenti già iscritti non devono fare assolutamente nulla: sarà Amazon a scegliere le persone a cui inviare i campioni gratuiti. Una volta ricevuti i prodotti omaggio, gli utenti non hanno poi alcun obbligo in termini economici. Non devono acquistare gli stessi prodotti ricevuti né tantomeno sottoscrivere abbonamenti, ma solo accettare di ricevere email promozionali.

Come ricevere prodotti gratis da Amazon

Per attivare questa opzione, bisogna andare nel proprio account Amazon attraverso Il mio account, entrare nella sezione E-mail di avvisi, messaggi e annunci e modificare le Preferenze di comunicazione accettando l’opzione che consente ad Amazon di inviarci messaggi pubblicitari. Fatto ciò, dobbiamo solo attendere che l’eCommerce scelga il nostro account per il programma di fidelizzazione.

Quanto alle tipologie di prodotti, non c’è una lista ben definita. Di volta in volta i campioni omaggio sono scelti dallo staff e ruotati periodicamente. Per quanto fin qui visto nelle nazioni in cui il programma va avanti da tempo, si tratta solitamente di prodotti per la pulizia di casa, come il detersivo per la lavastoviglie, o per l’igiene della persona, ma non mancano ad esempio prodotti per gli animali domestici.