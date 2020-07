Fitbit Versa 2 su Amazon col 15% di sconto

Redazione Webnews,

Il Fitbit Versa 2, nella sua versione esclusiva per Amazon in color bordò, scende temporaneamente di prezzo e diventa ancora più appetibile per chi è alla ricerca di uno smartwatch con caratteristiche da top di gamma senza dover spendere un occhio della testa.

FitBit è sinonimo di qualità e versatilità e il Versa 2 risulta ancora oggi uno dei dispositivi dell’azienda più venduti. La versione in sconto su Amazon differisce da quella classica del FitBit Versa 2 unicamente per il colore.

Vediamo insieme le sue caratteristiche:

Sensori e componenti

Accelerometro a 3 assi

Monitoraggio battito cardiaco ottico

Altimetro

Sensore di luce ambientale

Motore a vibrazione

Antenna Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Sensore SpO2 Relative

Near Field Communication (NFC)

Microfono integrato

Display

Touch-screen

Colore AMOLED

FitBit Versa 2 ha una batteria che dura più di 6 giorni e il tempo di ricarica è brevissimo: appena 2 ore. Il dispositivo salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto e tiene in memoria i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti. Memorizza, inoltre, i dati del battito cardiaco a intervalli di 1 secondo durante il rilevamento dell’allenamento e a intervalli di 5 secondi in tutte le altre situazioni.

Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 50 metri, ma FitBit consiglia comunque di asciugarlo dopo ogni contatto con l’acqua, così da garantirne la durabilità ed eventuali fastidi alla pelle. Per la compatibilità con dispositivi, FitBit vanta il pieno supporto per iOS e Android e può essere sincronizzato automaticamente in modalità wireless col proprio computer o un altro dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth LE.