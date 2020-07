Unpacked 2020, Samsung conferma 5 dispositivi in arrivo

Redazione Webnews,

Saranno 5 i dispositivi che Samsung si appresta ad annunciare ufficialmente il prossimo 5 agosto durante l’ampiamente anticipato evento Unpacked 2020. La conferma è arrivata oggi con un post sul blog ufficiale di Samsung firmato da TM Roh, presidente del Mobile Communications Business di Samsung Electronics.

In carica da appena sei mesi, Roh ha tessuto le lodi della nuova tecnologia che Samsung annuncerà a breve, parlando di “5 nuovi dispositivi” in grado di consegnare ai consumatori “la nostra visione della nuova esperienza mobile innovativa” che li segue in modo continuativo e fluido ovunque si trovino.

Quali saranno questi nuovi dispositivi? Senza dubbio il Galaxy Note 20 – e Galaxy Note 20 Plus e Galaxy Note 20 Ultra, che dovrebbero essere considerati un unico dispositivo nella conta dei 5 anticipati da Roh – a cui dovrebbe aggiungersi lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 2. Dovrebbero trovare spazio, poi, i nuovi auricolari wireless in-ear Galaxy Buds Live. E siamo a tre.

Il quarto dispositivo potrebbe essere lo smartwatch Galaxy Watch 3, mentre per il quinto è lecito ipotizzare l’arrivo di nuovi tablet, i Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ come indicato nei giorni scorsi da un leak.

Sarà questa la lineup di Samsung per il 5 agosto 2020? Non ci resta che attendere una manciata di giorni o, come spesso accade quando si parla di Samsung, nuovi leak a ridosso dell’evento ufficiale.