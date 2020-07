DJI Ronin-SC, gimbal semi-pro in super offerta

Giacomo Martiradonna,

leggerezza, capacità di carico, durata della batteria e funzioni creative. Il Ronin-SC di DJI è uno dei prodotti più interessanti nel suo segmento di mercato, e ora è ancora più conveniente grazie ad una super offerta di Amazon. Solo 257€ incluse spedizioni Prime contro 359€ di listino; e il mega sconto riguarda pure la versione Combo Pro.

DJI Ronin-SC: Leggi la Recensione di Webnews

Noto tra gli appassionati, questo prodotto si distingue per l’estrema portabilità che lo caratterizza, ma anche per la facilità d’uso e le tante chicche di ottimizzazione. Fatto in magnesio e alluminio consente di raggiungere prestazioni molto interessanti a fronte di un peso incredibilmente contenuto: appena 1,1 Kg.

L’estrema compattezza permette di infilarlo in valigia o nello zaino, ed è dotato di una batteria che garantisce ben 11 ore di uso continuato; per qualcuno, il fatto che la batteria sia integrata può rappresentare un problema (quando si scarica, non si può sostituirla con un’altra carica) ma in realtà nessuno riprende per 11 ore consecutive: è sufficiente dunque collegarlo ad un powerbank tra uno shoot e l’altro. La ricarica completa si raggiunge in 2,5 ore via USB-C.

Come scrivevamo nella nostra recensione solo poco tempo fa, si tratta di un gimbal a tre assi in grado di gestire un carico massimo di 2kg con un intervallo di vibrazione angolare di ±0,02° e con una velocità massima di rotazione controllata di 180°/s. Non ha limiti meccanici alla rotazione orizzontale, mentre l’inclinazione è limitata da -202,5° a +112,5° e il rollio da -90° a 145°. La rotazione è sempre controllata in orizzontale, mentre è limitato il controllo dell’inclinazione da -90° a 145° e del rollio di ±30°.

Sebbene sia formalmente compatibile con qualunque dispositivo (purché pesi meno dei fatidici 2gk), è con gli smartphone Apple che dà il meglio di sé; con iPhone, infatti, è possibile effettuare movimenti preimpostati e controllare da remoto il puntamento del gimbal, fino a una distanza di 25 metri, per seguire un soggetto, creare sofisticati timelaps, aggiungere o creare movimenti, catturare panorami e molto altro.

I controlli sono semplici e molto intuitivi, come tutti i prodotti DJI, e in più sull’impugnatura trovano posto una generosa ghiera per il controllo del follow focus, un joystick e una serie di pulsanti per le azioni più comuni. È il prodotto ideale per chi pretende un prodotto di classe “quasi” professionale senza dover ipotecare casa.

L’offerta su Amazon -che include anche la versione Combo Pro con manopola, motore esterno e splitter- potrebbe terminare in qualunque momento. Dunque, conviene affrettarsi.

