Pre-ordini limitati per PS5: una console per acquirente

Redazione Webnews,

Le ultime indiscrezioni sulla nuova ed attesissima PlayStation 5 ci dicono che Sony ha accelerato la produzione in vista della commercializzazione entro la fine dell’anno, ma questo non significa che la disponibilità iniziale riuscirà a soddisfare la domanda, almeno nelle prime settimane.

Chi ha intenzione di pre-ordinare la console direttamente dallo store ufficiale di Sony potrebbe ritrovarsi davanti un limite nell’acquisto: stando al codice sorgente del sito Sony potrebbe limitare il pre-ordine di PlayStation 5 ad una sola console per account.

Il codice, infatti, include già il messaggio di errore che comparirà a chi proverà a pre-ordinare più di una console:

Puoi acquistate solo una versione della console PS5: con disco o digitale. Hai già aggiunto una console PS5 al carrello.

Qualcosa di simile è già accaduto coi pre-ordini di PlayStation 4 nel 2013 e il limite era legato soltanto allo store ufficiale di Sony. Rivenditori di terze parti come Amazon, GameStop o grandi catene come MediaWorld o UniEuro potrebbero non avere alcun limite nell’acquisto o pre-ordine.

Visto che si preannunciano scorte limitate, però, il suggerimento che vi diamo, nel caso in cui vogliate portarvi a casa la nuova console già al lancio, è di pre-ordinarla non appena sarà possibile, così da ridurre al limite il rischio di rimanere all’asciutto.