Alexa potrà aprire applicazioni su iOS e Android

Redazione Webnews,

Amazon ha già iniziato a migliorare la presenza di Alexa sui dispositivi iOS e Android grazie alla modalità a mani libere, ma il colosso dell’e-commerce è deciso a fare ancora di meglio: Alexa potrebbe essere presto in grado di aprire applicazioni sulle due piattaforme mobile e interagire in modo più completo con esse.

Una nuova applicazione, Alexa For Apps, è stata appena lanciata da Amazon per gli sviluppatori che vorranno rendere le proprie applicazioni compatibile con la novità presentata da Amazon, che punta a rendere Alexa su iOS e Android tanto utile quando gli assistenti vocali proprietari, Siri di Apple e Google Assistant.

Alexa potrebbe presto non soltanto richiamare applicazioni su iOS e Android, ma anche compiere azioni come effettuare ricerche su Twitter, far partire la registrazione di un video su TikTok o aiutarci a prenotare un Uber.

Alexa For Apps può essere implementata da tutte quelle applicazioni che possono essere aperte tramite deep link come TikTok, Uber, Zynga e Twitter. Nessuna compatibilità, quindi, con le app ufficiali Apple o quelle di Google e questo metterebbe già Alexa in una posizione di svantaggio rispetto a Siri o Google Assistant, ma poter effettuare anche solo una serie di azioni limitate sarebbe già un enorme passo avanti rispetto alla situazione attuale.