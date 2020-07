iOS 14 conferma l’arrivo di un iPhone con schermo da 5.4″

Redazione Webnews,

Le indiscrezioni sui nuovi iPhone 12 si susseguono senza sosta ormai da settimane, ma Apple come al solito non conferma né smentisce fino alla presentazione ufficiale dei nuovi dispostivi. Oggi, però, abbiamo una conferma che, in un certo senso, arriva proprio da Apple: tra gli iPhone del 2020 ce ne sarà uno con schermo da 5.4″, come i rumors avevano già ampiamente anticipato.

A confermare la dimensione dello schermo di uno dei nuovi iPhone 12 è l’ultima beta di iOS 14. Le impostazioni della funzionalità Display Zoom, che permette di ingrandire le icone e i testi di iPhone con un vero e proprio zoom, rivelano non soltanto che la funzionalità sarà estesa anche ad iPhone X, iPhone XS e iPhone 11 Pro, ma anche che saranno compatibili con un display da 5.4″ che ad oggi non esiste ancora tra gli iPhone in commercio.

L’indizio sembra quindi confermare l’arrivo di uno dei quattro iPhone 12 che finora gli analisi hanno dato per certi. All’iPhone 12 con schermo da 5.4″ dovrebbero aggiungersi iPhone 12 Max (6.1″), iPhone 12 Pro (6.1″) e iPhone 12 Pro Max (6.7″), probabilmente tutti disponibili in versione 5G e LTE.