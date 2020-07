AirPods Pro in offerta su Amazon a 199,99 euro

Redazione Webnews,

AirPods Pro ad un prezzo mai visto prima su Amazon. L’offerta del momento è davvero allettante, considerando che ad oggi, nonostante le numerose offerte sugli auricolari wireless in-ear di Apple non si era mai toccato un prezzo così basso: un sconto del 29%, che porta il prezzo finale di AirPods Pro a 199,99 euro invece di 279 euro, il prezzo a cui vengono venduti da Apple.

Lo sconto di 79 euro include la spedizione gratuita e veloce per gli utenti di Amazon Prime. Acquistando ora AirPods Pro riuscirete a riceverli già domani, a seconda della zona d’Italia in cui vi trovate. Agli AirPods Pro in offerta è inoltre possibile aggiungere la protezione aggiunta AppleCare+ al prezzo di 39 euro o accessori extra come il cavo da lightning a USB o l’alimentatore USB da 12W a partire da 18,99 euro.

AirPods Pro restano ancora oggi i gadget più desiderati dagli utenti e visto che la presentazione dei nuovi modelli potrebbe essere in arrivo nelle prossime settimane, è comprensibile questa ulteriore riduzione di prezzo così da smaltire il più possibile le scorte.

Rispetto ai modelli più classici di AirPods, la versione Pro introduce la cancellazione attiva del rumore di default – l’opzione può essere disabilitata per risparmiare un po’ sulla batteria – e oltre 24 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica wireless, e una modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te e sono resistenti all’acqua e al sudore, particolare che li rende perfetti anche per l’attività fisica.

Amazon propone in offerta anche la versione classica di AirPods: