PlayStation 5: la cover si può rimuovere?

Redazione Webnews,

La PlayStation 5 che vedrà la luce entro fine anno ha sorpreso il pubblico sia per le dimensioni sia per il design. Si tratta di una vera e propria rivoluzione stilistica per la console di casa Sony, le cui sorprese però potrebbero non essere finite: la cover, infatti, costituita dalla placca bianca, potrebbe essere rimossa e di conseguenza personalizzata. In attesa di comprendere cosa pulserà nel cuore della PS5, quella della scocca potrebbe essere una soluzione molto gradita per chi vuole dare un tocco personale al proprio gioiellino.

PlayStation 5: la scocca non ha viti

Da qualche ora circolano in Rete delle foto che supportano questa tesi. Nelle immagini si vede chiaramente che la scocca abbia dei supporti tipici per un incastro. Dunque, niente viti o altri elementi di ancoraggio, sembra che la cover della PlayStation 5 possa essere rimossa e rimontata in qualche istante da chiunque. Non è da escludere, dunque, che siano rese disponibili altre scocche di colori diversi o anche con particolari design, in modo da poterle sostituire a proprio uso e consumo. Senza dover acquistare un modello particolare di PS5, insomma, ciascuno potrà avere in casa la console dei propri sogni, modificandola e colorandola a piacere.

PS5: dimensioni e peso non indifferenti

E non è tutto, perché dalle foto condivise su Internet si comprendono meglio le dimensioni della nuova console Sony. La scocca è stata fotografata vicino ad un foglio A4, del quale è nettamente più grande. E anche lo spessore non è certo da poco, anticipando in sostanza che il peso totale della PS5 sarà importante. Comunque sia, non è una problematica particolare, poiché non stiamo parlando di una console portatile, ma di un device che andrà sostanzialmente a piazzarsi in mezzo agli altri arredi per rimanervi. I materiali, inoltre, hanno un aspetto resistente e lasciano intendere che la console sarà comunque robusta.