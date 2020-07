Samsung Galaxy Watch 3 riconoscerà le cadute

Redazione Webnews,

Samsung Galaxy Watch 3, il nuovo smartwatch che sarà presentato ufficialmente il prossimo 5 agosto durante l’evento Unpacked 2020, porterà con sé interessanti novità che sono state in parte anticipate dall’app già diffusa dal colosso sudcoreano.

Gli sviluppatori di XDA sono andati a scandagliare il codice dell’applicazione Galaxy Watch 3 Plugin e hanno trovato tracce del supporto del nuovo dispositivo al riconoscimento dei gesti: Galaxy Watch 3 ci permetterà di rispondere alle chiamate con un semplice movimento del polso o di rifiutarle agitando la mano.

Non solo. Proprio come già introdotto da Apple con gli ultimi Apple Watch, il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe anche essere in grado di identificare le cadute di chi lo sta indossando e, in caso di mancata risposta dell’utente per almeno 60, allertare i soccorsi e una serie di contatti preferiti e condividere con loro la posizione e una breve registrazione audio degli ultimi 5 secondi prima della caduta.