Galaxy Watch 3 svelato ufficialmente da Samsung

Redazione Webnews,

Proprio come i leak delle ultime settimana avevano già anticipato, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo smartwatch Galaxy Watch3, pronto a diventare uno dei dispositivi più venduti del suo genere grazie ad un prezzo molto contenuto e una qualità senza precedenti per gli smartwatch di casa Samsung.

Il Galaxy Watch3 è realizzato con materiali di alta qualità ed è più sottile delle versioni precedenti e porta con sé la ghiera girevole che gli appassionati di Samsung conoscono bene. Le grandi novità, però, si nascondono sotto la scocca e, al pari di Apple Watch, sono più orientate che mai alla salute e al benessere di chi lo indossa.

Grazie alla funzione Ossigeno nel sangue è possibile misurare e monitorare la saturazione di ossigeno nel tempo e, come già anticipato dai leak, Galaxy Watch3 fornirà supporto immediato in caso di caduta di chi lo indossa: il dispositivo, infatti, sarà in grado di rilevare le cadute e, in caso di mancata risposta dell’utente per almeno 60, allertare i soccorsi e una serie di contatti preferiti e condividere con loro la posizione e una breve registrazione audio degli ultimi 5 secondi prima della caduta.

Samsung ha anche rinnovato il monitoraggio del sonno e il Galaxy Watch3 sarà anche in grado di fornire agli utenti una serie di consigli per aiutare a riposare meglio. L’altra grande novità è rappresentata dai gesti che il dispositivo sarà in grado di riconoscere, come stringere e aprire il pugno per ricevere una chiamata o ruotare il polso per disattivare gli allarmi o le chiamate in arrivo.

Il quadrante di Galaxy Watch3, più grande dei modelli precedenti, potrà essere personalizzato grazie ad una libreria di 40 diverse opzioni. Se siete intenzionati ad acquistare il nuovo smartwatch di Samsung non dovrete attenere molto: Galaxy Watch3 sarà disponibile dal 7 agosto 2020 a partire da 429 euro.