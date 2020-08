Amazon Echo Flex, arriva l’orologio intelligente

Redazione Webnews,

Se siete possessori di un dispositivo Echo Flex o se state valutando il suo acquisto, da oggi potete arricchirlo grazie al nuovo accessorio con orologio intelligente appena lanciato anche in Italia a qualche giorno di distanza dalla sua commercializzazione negli Stati Uniti.

Il nuovo accessorio realizzato da Third Reality con la certificazione “Made for Amazon”, permette agli utenti di Echo Flex di avere sempre sotto controllo l’orario e il tempo residuo dei timer che vengono impostati con Alexa. Il brillante display è dotato di un sensore che regola automaticamente la luminosità, ma è possibile aumentare e ridurre la sua luminosità anche chiedendo direttamente ad Alexa di farlo.

Il nuovo orologio intelligente per Echo Flex non ha bisogno di batterie: si collega tramite presa USB direttamente all’Echo Flex e ne diventa parte integrante. Il prezzo di 19,99 euro include la spedizione gratuita veloce per gli utenti di Amazon Prime.