Bonus PC e Internet: 5 smartphone sotto i 300 euro

Il Bonus PC e Internet dovrebbe diventare realtà subito dopo l’estate e permetterà alle famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro di beneficiare di 500 euro da spendere per la connessione internet e per l’acquisto di dispositivi con cui navigare online.

Pochi giorni fa la Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ha rivelato che il bonus sarà diviso in due parti: fino a 200 euro a famiglia saranno destinati alle connessioni veloci, mentre fino a 300 euro si potranno utilizzare per acquistare un tablet o uno smartphone.

Che tipo di smartphone si può comprare con un massimo di 300 euro? Abbiamo voluto rispondere a questa domanda suggerendovi cinque smartphone in quella fascia di prezzo, dispositivi davvero buoni che potranno essere utilizzati non soltanto per la didattica a distanza, ma per tutto ciò che ci si aspetta al giorno d’oggi da uno smartphone.

Xiaomi Redmi Note 9S

Sistema operativo : Android 10.0

: Android 10.0 Display : 6,67 “, 1080 x 2400 pixel

: 6,67 “, 1080 x 2400 pixel Dimensioni : 7,6 x 0,8 x 16,5 cm

: 7,6 x 0,8 x 16,5 cm Peso : 181 g

: 181 g Processore : Snapdragon 720G 2.3GHz

: Snapdragon 720G 2.3GHz Memoria : 6 GB di RAM

: 6 GB di RAM Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera : 48MP + 8MP + 5MP + 2MP

: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP Batteria: 5.020 mAh

Samsung Galaxy M21

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : Infinity-U Super AMOLED 6.4″

: Infinity-U Super AMOLED 6.4″ Dimensioni : 15.89 x 7.50 x 0.88 cm

: 15.89 x 7.50 x 0.88 cm Peso : 188 g

: 188 g Memoria : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera : 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, fotocamera di profondità da 5 MP

: 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, fotocamera di profondità da 5 MP Batteria: 6.000 mAh

Huawei P30 Lite

Sistema operativo : Android 9.0

: Android 9.0 Display : LCD TFT (2312 x 1080 pixel)

: LCD TFT (2312 x 1080 pixel) Dimensioni : 7,3 x 0,7 x 15,3 cm

: 7,3 x 0,7 x 15,3 cm Peso : 159 g

: 159 g Processore : Kirin 710

: Kirin 710 Memoria : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 128 GB (espandibile con MicroSD da 512 GB)

: 128 GB (espandibile con MicroSD da 512 GB) Fotocamera : 48+8+2 MP, 120°, f2.4

: 48+8+2 MP, 120°, f2.4 Batteria: 3.340 mAh

Motorola Moto G8

Sistema operativo : Android

: Android Display : MaxVision HD+ 6.4″

: MaxVision HD+ 6.4″ Dimensioni : 8,6 x 9,5 x 4,6 cm

: 8,6 x 9,5 x 4,6 cm Peso : 431 g

: 431 g Processore : Qualcomm Snapdragon 665

: Qualcomm Snapdragon 665 Memoria : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera : tripla fotocamera 16 MP

: tripla fotocamera 16 MP Batteria: 4.000 mAh

realme 6

Sistema operativo : Realme UI (Basata su Android 10)

: Realme UI (Basata su Android 10) Display : 16.5 cm

: 16.5 cm Dimensioni : 16.20 x 7.47 x 0.88 cm

: 16.20 x 7.47 x 0.88 cm Peso : 191 g

: 191 g Processore : MediaTek Helio G90T

: MediaTek Helio G90T Memoria : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera : 4 fotocamere AI da 64 MB

: 4 fotocamere AI da 64 MB Batteria: 4.300 mAh